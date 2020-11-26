Zümrüanka dizisinin 20. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Azimet ve Deniz’in birlikte attıkları ilk adım Serhat ve Zümrüt'ün arasındaki ilişkiyi etkilemeye başlamıştır. Serhat daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini düşünürken Zümrüt’ün bazı duyguları değişmeye başlar. Zümrüdüanka 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 20. son bölüm özeti...

ZÜMRÜDÜANKA 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Suhandan da Zümrüt'ten farklı değildir. Hamit ile yaşadıkları ve aralarına giren mesafe Suhandan’ı kötü etkiler. Demirkan Konağı’na dönmek istemeyen Suhandan’ın kafası hiç beklemediği bir konukla yaptığı konuşmadan sonra karışmaya başlayacaktır.

Hamit ise babası ve Canan'ın aksi yönde telkinlerine rağmen Suhandan'dan vazgeçmeme konusunda kararlıdır. Suhandan'ı görmek istediğindeyse karşısına hiç beklenmedik biri çıkar. Kendini yeniden Demirkan ailesine kabul ettirmeye çalışan Abbas ve Hamit'in karşılaşması bir daha asla düzelmeyecek, asla geri dönülemeyecek bir sonuç yaratacaktır.

Bu olaydan sonra Demirkan ve Özgüç konaklarında hiçbir şey eskisi gibi sakin kalmayacak, iki aile büyük bir savaşa girecektir.

ZÜMRÜANKA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.