Zümrüdüanka 25. son bölümü ile FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar ve Ayten Uncuoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Peki Zümrüdüanka 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zümrüdüanka 25. son bölüm özeti...

ZÜMRÜDÜANKA 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasının ihanetiyle bir kere daha sarsılan Suhandan; kimsenin beklemediği bir adım atarak başta Abbas olmak üzere herkesi şok eder. Ama asıl şoku kendi yaşayacaktır. Bildiği tek şey ise aslında hiçbir şey bilmediğidir. Aynı bilgiye ulaşan Behram’ın ise hissettiği tek şey hayal kırıklığı ve öfke olur.

Zümrüt’ün teklifini düşünmek isteyen Deniz, Azimet’in kendisini de kandırdığını öğrenir. Evden ayrılmak ister. Üstüne oynanan oyundan şans eseri haberdar olan Zümrüt ise çok öfkelidir. Konağa geldiğinde, üç kadın arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

ZÜMRÜDÜANKA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.