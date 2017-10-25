Dikkat! Diyabetin üçüncü türü olabilirsiniz

İngiliz bilim insanları, Tip 2 diyabet teşhisi konulan hastalardan iyileşme göstermeyenlerin büyük bölümünün, diyabetin az bilinen üçüncü türü olan “Tip 3c” diyabet olduğunu tespit etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Surrey Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, pankreas hastalıkları teşhisi konulan ve iyileşme göstermeyen hastaların büyük bölümünün “Tip 3c” diyabet olduğu belirlendi. Tip 3 diyabet daha çok pankreas kanseri veya pankreas iltihabı gibi ağır hastalık geçirenler arasında görülüyor. Bu tür hastalıklar pankreasta ağır doku hasarlarına yol açıyor ve organın insülin üretim kabiliyeti düşüyor. Araştırmaya göre, Tip 3c diyabet hastalarının yüzde 97.3’ü yanlış teşhisle Tip 2 diyabet tedavisi görüyor.



diyabet

Tip 3 diyabet

Tip 3c diyabet