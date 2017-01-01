ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ırak patlama
DÜNYA

Irak'ta bir gecede dört intihar saldırısı: 52 ölü

Irak başkenti Bağdat ve Basra'nın güneyinde yapılan dört intihar saldırısında toplam 52 kişi hayatını kaybetti

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:20:05 Güncelleme: 14:23:46 İHA

Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra'nın güneyinde yapılan intihar saldırılarında 52 kişi hayatını kaybetti.

Irak polisi, dün gece Basra petrol sahaları yakınındaki kontrol noktasında meydana gelen iki patlamada 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlk patlama Romeila kontrol noktasında meydana geldi. İkinci patlama ise el Sadra denilen kontrol noktasına bir kilometre mesafede oldu.

BAĞDAT SALDIRILARI

Güney Bağdat'ta dün gece geç saatlerde yapılan iki ayrı intihar saldırısında aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir arabalı intihar saldırganı kontrol noktasında aracı patlattı. İkinci intihar bombacısı ise polis merkezinin 100 metre yakınında kendisini patlattı.

Bağdat'taki saldırıları DEAŞ üstlendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump ve eşi, Suudi Arabistan'da!
DÜNYA

First Lady havada karar değiştirdi!
Metrodakiler neye uğradığını şaşırdı!
DÜNYA

Metroda şaşırtan olay! Bir anda doğum yaptı!
Maduro'dan Trump'a: O pis ellerini buradan çek
DÜNYA

"O pis ellerini buradan çek"
Trump'ın ziyaretinden bir gece önce Suudi Arabistan'a füze!
DÜNYA

Trump'ın ziyaretinden bir gece önce Suudi Arabistan'a ...
Trump, Ruslara içini dökmüş: Çatlağın tekiydi
DÜNYA

Trump, Ruslara içini dökmüş: Çatlağın tekiydi
İran'da ilk sonuçlar açıklandı! İranlılar 'devam' dedi!
DÜNYA

İran'da ilk sonuçlar açıklandı! İranlılar 'devam' ...
Trump, Ruslara içini dökmüş: Çatlağın tekiydi
DÜNYA

TRUMP, RUSLARA İÇİNİ DÖKMÜŞ: ÇATLAĞIN TEKİYDİ
Maduro'dan Trump'a: O pis ellerini buradan çek
DÜNYA

"O PİS ELLERİNİ BURADAN ÇEK"
Trump'ın ziyaretinden bir gece önce Suudi Arabistan'a füze!
DÜNYA

TRUMP'IN ZİYARETİNDEN BİR GECE ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZE!
Donald Trump ve eşi, Suudi Arabistan'da!
DÜNYA

FİRST LADY HAVADA KARAR DEĞİŞTİRDİ!
Metrodakiler neye uğradığını şaşırdı!
DÜNYA

METRODA ŞAŞIRTAN OLAY! BİR ANDA DOĞUM YAPTI!
Irak'ta bir gecede dört intihar saldırısı: 52 ölü
DÜNYA

IRAK'TA BİR GECEDE DÖRT İNTİHAR SALDIRISI!