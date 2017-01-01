Irak'ta bir gecede dört intihar saldırısı: 52 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra'nın güneyinde yapılan intihar saldırılarında 52 kişi hayatını kaybetti.

Irak polisi, dün gece Basra petrol sahaları yakınındaki kontrol noktasında meydana gelen iki patlamada 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlk patlama Romeila kontrol noktasında meydana geldi. İkinci patlama ise el Sadra denilen kontrol noktasına bir kilometre mesafede oldu.

BAĞDAT SALDIRILARI

Güney Bağdat'ta dün gece geç saatlerde yapılan iki ayrı intihar saldırısında aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir arabalı intihar saldırganı kontrol noktasında aracı patlattı. İkinci intihar bombacısı ise polis merkezinin 100 metre yakınında kendisini patlattı.

Bağdat'taki saldırıları DEAŞ üstlendi.