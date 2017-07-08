Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesinin ikinci gününe damga vuran isimlerden birisi ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump oldu.

Ivanka Trump'ın, babası Donald Trump Endonezya lider Widodo ile görüşmek için yerinden kalkınca G20 masasına oturması tartışmalara neden oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arasındaki Donald Trump'a ait koltuğa oturan Ivanka Trump'ın bu hareketi, bir Rus temsilci tarafından fotoğraflanarak Twitter'da paylaşıldı.

Donald Trump'ın bir süre sonra yerine dönerek, koltuğu kızından tekrar aldığı belirtildi.

Ivanka Trump, resmi olarak babası Donald Trump'ın danışmanlığını yapıyor. Ancak G20'de genel olarak bir liderin yokluğu üst düzey diplomatlar tarafından dolduruluyor.

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