Fenerbahçe, başkanını bugün belirliyor... Bir yanda Aziz Yıldırım bir yanda Ali Koç, kongrede başkanlık koltuğuna oturmak için tarihi bir sınav verecekler. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün daha önceden açıkladığı gibi 26 bin 5 kişi bugünkü seçimde oy kullanma hakkını sahip. Sarı-Lacivertli üyeler 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile oylarını kullanabilecekler. Saat 17.00’de sandık başında olan, ancak hala oy kullanamayan üyelere ise oylarını kullanma hakkı verilecek. Daha sonra sandıklar aynı anda açılarak sayıma geçilecek ve Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.





RENKLER BELLi OLDU



Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yarışacağı seçim öncesinde oy pusula renkleri de belli oldu... Ülker Stadı’nda dün yapılan kongrenin ilk gününde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün davetiyle Yıldırım adına Şekip Mosturoğlu, Koç adına da Semih Özsoy kürsüye gelerek kullanılacak oyların rengini belirlediler. Buna göre sarı pusula Aziz Yıldırım, beyaz pusula da Ali Koç oldu.

4 BAĞIMSIZ ADAY

Fenerbahçe'nin dün başlayan kongresinde sürpriz adaylar çıktı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç listelerini divan başkanlığına teslim etti. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un adaylığından başka, listelere ek olarak 4 üye daha bağımsız aday olarak müracaat yaptı.

Başkanım, pek çok kez kimse Fenerbahçe’den büyük değildir dediniz ve sanırım şunu unuttunuz, siz de Fenerbahçe’den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Bugün geldiğimiz noktada kendinizi koskoca Fenerbahçe’nin önüne geçirdiniz. ALİ KOÇ

Futboldan çok anladığını söyledin... Gel sen futbolu yönet, ben de amatörleri yöneteyim, sen de yönet kulübü ben de. Hem sen kazan, hem de Fenerbahçe kazansın. Fenerbahçe başkanlığı böyle bir fedakarlığı yapmayı gerektirir. AZİZ YILDIRIM

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OLAYLAR ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı Ali Koç'un konuşması sırasında büyük gerginlik yaşandı. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede Ali Koç'un konuşması sırasında mevcut başkan Aziz Yıldırım ile Koç'u destekleyen üyeler arasında tartışmalar çıktı.

YILDIRIM'IN LİSTESİ (ASİL)

■ Mithat Yenigün

■ Mehmet Kocadon

■ Nihat Özbağı

■ Mahmut Uslu

■ İlhan Ekşioğlu

■ Şekip Mosturoğlu

■ Ömer Temelli

■ Önder Fırat

■ Ozan Balaban

■ Ahmet Özokur

■ Fatih Öztürk

■ Selim Kosif

■ Ahmet Ketenci

■ Metin Doğan

YEDEK ÜYELER

■ Yasemin Merçil

■ Yahya Uğur

■ İlyas Bulcay

■ Barış Göktürk

■ Levent Kınay

■ Murat Salar

■ Eray Arda

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

■ Semih Özsoy

■ Nevres Erol Bilecik

■ Mehmet Burhan Karaçam

■ Sevil Zeynep Becan

■ Şaban Erdikler

■ Mustafa Tankut Turnaoğlu

■ Fethi Pekin

■ Metin Şen

■ Turhan Şahin

■ Mustafa Kemal Danabaş

■ Acar Sertaç Komsuoğlu

■ Simla Türker Bayazıt

■ Ömer Okan

■ Burak Çağlan Kızılhan

YEDEK ÜYELER

■ Belgin Aral

■ Alper Pirşen

■ Ozan Korman Tarman

■ Metin Sipahioğlu

■ Selahattin Baki

■ Muhittin İlker Dinçay

■ Esra Nazlı Ercan

3. KEZ YILDIRIM'A KARŞI MÜCADELE

Aziz Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı yönetim kurullarında yer alan isimler, 3. kez Yıldırım’a karşı başkanlık mücadelesine girdi. 14 Haziran 1998’de yapılan seçimli genel kurulda yönetime giren Hulusi Belgü, 31 Mayıs 2015’te Yıldırım’a karşı başkan adayı oldu. 20 Şubat 2000 seçiminde yönetimde yer bulan Şadan Kalkavan ise 24 Mayıs 2009’daki kongrede Yıldırım’a rakip çıktı. Bu defa da 25 Haziran 2006 ile 24 Mayıs 2009’daki kongrelerde iki dönem yönetime seçilen Ali Koç aday olarak Yıldırım’dan görevi devralmaya çalışacak.

AZİZ YILDIRIM'IN 13. KONGRESİ

Fenerbahçe Kulübünün hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 13. kongresini geçirecek. Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 14-15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen Yıldırım, 20 yılı aşkın sürede girdiği 12 kongrede de koltuğu bırakmadı.

Fenerbahçe Kulübünün yarın ve 3 Haziran'da Ülker Stadı'nda gerçekleşecek kongresinde bir kez daha aday olan Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'a karşı yarışacak.

KARŞISINA 5 KEZ RAKİP ÇIKTI

Yıldırım'ın bugüne dek geçirdiği 12 kongrede karşısında sadece 5 kez rakip çıktı.

Sarı-lacivertilerin, 8'i olağan, 4'ü olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere 12 kongrenin 7'sinde Aziz Yıldırım tek aday olarak seçime girdi. Yıldırım, 5 genel kurulda ise Vefa Küçük (iki kez), Şadan Kalkavan, Mehmet Ali Aydınlar ve Hulusi Belgü'yü geçerek kongreyi kazandı.

1998 ve 2000 yıllarındaki kongrelerde, şu anda kulübün yüksek divan kurulu başkanlığını yapan Vefa Küçük karşısında başkanlık yarışlarını kazanan Yıldırım, 2009'da da Şadan Kalkavan karşısında kongrenin galibi olmuştu. Yıldırım, 2013'te Mehmet Ali Aydınlar, 2015'te ise Hulusi Belgü karşısında büyük oy farklarıyla başkanlığa seçilmişti.

Öte yandan başkanlık dönemi içinde 2 kez resmi olarak istifa eden Yıldırım, camiadan gelen baskılarla yeniden aday olup olağanüstü genel kurullarda güven tazeledi.

İLK KONGREYİ 1 OY FARKLA KAZANDI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez talip olduğu 14-15 Şubat 1998 tarihlerindeki olağan genel kurulda, en yakın rakibi Vefa Küçük'ü sadece 1 oy ile geçerek başkan oldu.

Bu kongrede, başkanlığı Aziz Yıldırım kazanırken, listesinden sadece 1 asil, 5 de yedek üye yönetime girebildi. Küçük'ün listesinden 16 isim en çok oyu aldı. Sandıktan Yıldırım'a 1469, Küçük'e 1468, Ömer Çavuşoğlu'na da 157 oy çıktı.

13-14 HAZİRAN 1998 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Vefa Küçük'ün yönetim kuruluyla başkanlık görevine başlayan Yıldırım, bu yönetimle 4 ay çalıştı.

13-14 Haziran 1998 tarihlerinde planlanan seçimli olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Yıldırım, bu kez kendi listesiyle, kulübe 2. kez başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı, Küçük'ün yönetim kuruluyla geçirdiği çalışma döneminin ardından, 14 Haziran'dan itibaren ilk kez kendi oluşturduğu listeyle çalışmaya başladı. Bu kongrede Aziz Yıldırım'a 655, yönetim kurulu listesine ise 653 oy verildi.

19-20 ŞUBAT 2000 OLAĞAN GENEL KURULU

Yıldırım, 1999 yılında Fenerbahçe'nin üst üste kötü sonuçlar alması ve son olarak Pendikspor'a Türkiye Kupası'nda 2-1 yenilmesinin ardından kulüp başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

15 Ocak 2000'de olağanüstü genel kurul, grup liderleri Kazım Bayülken, Onur Kayador ve Aziz Yılmaz'ın yanı sıra genel kurul üyelerinin bazılarının verdiği 2 ayrı önergeyle, oy çokluğuyla iptal edildi ve Aziz Yıldırım, 19-20 Şubat 2000'deki olağan genel kurula kadar başkanlığını sürdürdü.

Vefa Küçük, 19-20 Şubat 2000 tarihlerindeki olağan genel kurulda 2. kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu. Yıldırım 2 bin 657 oy aldığı kongrede, bin 974 oy alan Küçük'e 683 oy fark atarak, 3. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.

İLK İSTİFA VE 30 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2001 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Aziz Yıldırım, görev süresi içindeki ilk istifa kararını, başkanlığı döneminde sarı-lacivertli futbol takımının ilk kez ligde şampiyon olduğu 2000-2001 sezonunun sonunda aldı. Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında, sağlık nedenleri ve ailesine yeterince vakit ayıramadığı gerekçesiyle görevini noktaladığını açıklayan Yıldırım, geri dönmesi için baskı yapılmamasını istediyse de gelen baskılar üzerine yeniden aday oldu.

İstifanın ardından 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeniden aday olarak, yeni yönetim kurulu listesiyle seçilen Aziz Yıldırım, 1067 oyla 4. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.

2-3 MART 2002 OLAĞAN GENEL KURULU

2-3 Mart 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım 5. kez sarı-lacivertli kulübe başkan seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde 2 bin 175 oy alan Aziz Yıldırım, yenilediği yönetim kuruluyla görevine devam etti.

6-7 MART 2004 OLAĞAN GENEL KURULU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, 6-7 Mart 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda 6. kez başkan seçildi. Bir önceki seçim gibi kongreye rakipsiz giren Yıldırım, 3 bin 586 üyenin katıldığı genel kurulda, 3 bin 555 oy aldı.

4-5 MART 2006 OLAĞAN GENEL KURULU

Yapılan tüzük değişikliğiyle başkanlık görev süresi 3 yıla çıkarılan Fenerbahçe'de, 4-5 Mart 2006'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Aziz Yıldırım 7. kez başkan seçildi. Yıldırım, yine tek aday olarak girdiği kongrede 3 bin 676 oy aldı.

İKİNCİ İSTİFA VE 24-25 HAZİRAN 2006 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı görevi süresince ikinci kez istifasını 2005-2006 sezonu sonrası açıkladı. Camiadan gelen yoğun baskılar üzerine kararını değiştiren Aziz Yıldırım, 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek başına aday olarak 8. kez Fenerbahçe Kulübüne başkan seçildi. Yıldırım, bu kongrede de 2 bin 824 oy aldı.

23-24 MAYIS 2009 OLAĞAN GENEL KURULU

23-24 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, 9 yıl sonra Aziz Yıldırım'a rakip çıktı. Daha önce bir dönem Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Şadan Kalkavan, bu kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu. Geçerli 6 bin 335 oyun, 5 bin 53'ünü alarak, sandıktan lehine bin 216 oy çıkan Şadan Kalkavan'ın önünde yer alan Yıldırım, 9. kez Fenerbahçe'ye başkan seçildi. Kongrenin 3. başkan adayı Funda Sibel Pala'ya ise sandıktan 66 oy çıkmıştı.

CEZAEVİNDE SEÇİMİ KAZANDI

Aziz Yıldırım, 19-20 Mayıs 2012'de gerçekleştirilen, olağan genel kurulda 10. kez başkan seçildi.

"Futbolda şike" soruşturmasında tutuklu yargılanan Yıldırım, cezaevinde bulunduğu sırada tek aday olarak girdiği kongreyle başkanlığını sürdürdü. Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda 5 bin 269 oyla Aziz Yıldırım, o güne kadar ki en çok oyu alarak başkanlığa seçilmiş oldu.

MEHMET ALİ AYDINLAR'A KARŞI REKOR OY ALDI

Fenerbahçe Kulübü, 2013 yılında olağanüstü genel kurul kararı aldı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını onamasının ardından, Fenerbahçe yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gidilmesini kararlaştırdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede Mehmet Ali Aydınlar ile yarışan Yıldırım, toplam 9 bin 380 oyun kullandığını seçimde 6 bin 821 oy alırken, Aydınlar'a 2 bin 383 oy çıktı. Kulüp tarihinin en geniş katılımlı bu kongresinde Aydınlar'a büyük fark atarak güven tazeleyen Yıldırım, aynı zamanda kulüp tarihindeki en yüksek oy sayısına ulaştı.

HULUSİ BELGÜ KARŞISINDA DA RAHAT KAZANDI

Aziz Yıldırım, 12. kongre zaferini 30-31 Mayıs 2015'te Hulusi Belgü karşısında kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongrede 6 bin 648 oy kullanıldı. Toplam 21 sandıkta yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım 5 bin 504, Belgü bin 144 oy aldı. Aziz Yıldırım, rakibine 4 bin 360 oy fark atarak bir kez daha başkanlık görevine getirildi.

SON KEZ ADAY

Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran'daki seçimle son kez başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Eski yönetici Ali Koç ile başkan olmak için yarışacak Yıldırım, seçim kampanyası boyunca yaptığı konuşmalarda sarı-lacivertli kulüpte son kez başkanlığa aday olduğunu vurguladı.

ÜYELER BUNLARA DİKKAT ETMELİ!

■ Ülker Stadı Fenerium Tribünü’nde gerçekleşecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılacak olan kongre üyeleri, her genel kurulda olduğu gibi kulüp üyelik kimliği ya da resmi kimliklerini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi) giriş sırasında ibraz ederek Genel Kurul Toplantısı’nı stattan takip edebilecekler.

■ Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bugün katılım sağlayamayacak üyeler, herhangi bir hak kaybına uğramadan yarın oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

■ Genel Kurula katılım hakkı olan üyeler, genel kurula giriş kartlarını alabilecekleri masa ve sıra numaraları ile oy kullanabilecekleri sandık ve sıra numaraları kendilerine bildirildi.

■ Buna göre Genel Kurul üyeler, kendilerine SMS olarak gönderilen masa ve sıra numaraları ile bugün ve yarın toplantı bitimine kadar 10.00-17.00 saatleri arasında genel kurul giriş kartlarını temin edebilecekleri gibi yarın da 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile 38 sandıkta oylarını kullanabilecekler.

■ Kongrede bugün genel görüşmeler yarın ise başkan, yönetim kurulu ve kurulların seçimi yapılacak.

■ Bedensel Engelli ve Gazi üyeler, müsabakalarda olduğu gibi Bedensel Engelli ve Gazi kapısından refakatçileriyle birlikte girişlerini gerçekleştirecek.

■ Stadın Fenerium Tribünü arkasında bulunan Recep Peker Caddesi; sezon içerisindeki müsabakalarda olduğu gibi, Yoğurtçu Parkı’ndan Kenan Evren Lisesi’ne kadar trafiğe kapatılacak ve güvenlik önlemleri alınacak. Genel Kurul’a katılım gösterecek olan üyeler araçlarını, stat otoparklarının kapalı olması sebebiyle civarda bulunan otopark veya uygun alanlara park edebilecekler.

■ Genel Kurul alanına, taşıma belgesi olsa dahi silah, keskin-delici, yaralayıcı alet veya patlayıcı madde gibi nesneler kesinlikle alınmayacak.

NOTLAR

> Rekor katılımla sarı-lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak. Önceki rekor, 2013 yılında yapılan kongrede 6 bin 821 oy alan Aziz Yıldırım'a aitti.

> Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek.

> Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.