Fransa’nın en ünlü şeflerinden Sébastien Bras, isyan etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ülkenin “gastronomi İncil’i” olarak bilinen Michelin restoranlar rehberinde bulunmaktan ve sahip olduğu 3 Michelin yıldızı yüzünden ağır baskı altında olduğunu ifade eden ünlü şef, yıldızların geri alınmasını istedi. Güney Fransa’daki Laguiole kentinde bulunan restoranı yakla- şık 20 yıldır Michelin tarafından tavsiye edilen Bras, kararını Facebook sayfasından duyurdu.

YİNE İNCELENECEK

Bras, restoranına ilki 1999’da verilen 3 Michelin yıldızı nedeniyle kendisini çok büyük bir baskı altında hissettiğini, işini daha özgür bir biçimde yapmak istediğini söyledi. “Yılda 2-3 defa denetime tabi tutuluyorsunuz” diyen Bras’ın kararı sonrası Michelin’den yapılan açıklamada, şefin kararına saygı duyulduğu belirtilse de, restoranın rehberden ancak inceleme sonrasında çıkarılabileceği kaydedildi.