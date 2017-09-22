ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

‘Yıldızları geri alın’

3 Michelin yıldızlı Fransız şef Sébastien Bras, restoranındaki Michelin yıldızlarının geri alınmasını istedi. Bras, her tabağın incelendiğini, kendisini özgür hissetmediğini söyledi

0 0 0

Fransa’nın en ünlü şeflerinden Sébastien Bras, isyan etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ülkenin “gastronomi İncil’i” olarak bilinen Michelin restoranlar rehberinde bulunmaktan ve sahip olduğu 3 Michelin yıldızı yüzünden ağır baskı altında olduğunu ifade eden ünlü şef, yıldızların geri alınmasını istedi. Güney Fransa’daki Laguiole kentinde bulunan restoranı yakla- şık 20 yıldır Michelin tarafından tavsiye edilen Bras, kararını Facebook sayfasından duyurdu.

YİNE İNCELENECEK

Bras, restoranına ilki 1999’da verilen 3 Michelin yıldızı nedeniyle kendisini çok büyük bir baskı altında hissettiğini, işini daha özgür bir biçimde yapmak istediğini söyledi. “Yılda 2-3 defa denetime tabi tutuluyorsunuz” diyen Bras’ın kararı sonrası Michelin’den yapılan açıklamada, şefin kararına saygı duyulduğu belirtilse de, restoranın rehberden ancak inceleme sonrasında çıkarılabileceği kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER