15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 23 Ocak Pazartesi günü raporu.

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ŞANLIURFA'DA 5 İNFAZ KORUMA MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Siverek ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (AA)