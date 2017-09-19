İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 100 puanın üzerinde

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Ağustos 2017 sonuçları açıklandı.



Haziran 2016'da 100 puanın altına düşen "Bileşik Endeks", Ağustos 2017'de yeniden 100 puanın üzerine çıkarak kayıplarını telafi etti.



Temmuz ayında önemli bir genişleme gösteren faaliyetlerdeki artış, ağustos ayında yavaşlayarak devam etti. Faaliyet Endeksi'nin ağustos ayında 1,8 puan artması sonucu faaliyetlerin orta vadeli dinamikleri güçlenmeye devam etti. Faaliyet Endeksi ağustos ayında geçen yılın ağustos ayı seviyesinin 20,2 puan üzerine çıktı.



Bununla birlikte özellikle iç pazarda doygunluk seviyesine yaklaşıldığı görüldü. Yurt içi satışlardaki artış ağustos ayında önemli ölçüde yavaşladı. İhracat ise 6 ay sonra bir önceki aya göre gerilerken, üretimde sınırlı bir artış yaşandı. Tahsilat hızı artışı ise mevsimsellik etkileri ile yeniden durağanlaştı. Faaliyet Endeksi değerlendirmesinde, faaliyetlerin dinamiklerinin, canlanmanın yavaşlayarak süreceğini gösterdi.

Ağustos ayında temkinli ve yavaş bir artış yaşanan Güven Endeksi halen kırılgan olmaya devam ediyor. Ağustos ayında faaliyetlerdeki artışın göreceli olarak yavaşlaması da Güven Endeksi'ndeki artışı sınırladı.Bununla birlikte sanayide orta vadeli dinamiklerin çalışmasının güven artışını desteklediği belirtildi. Güven seviyesi bir önceki aya göre 0,9 puan arttı. Güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin ise 0,2 puan altında kaldı.Geçen yılın güven seviyesine bir yıl sonra geri dönülebildi. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine yönelik güven toparlanması yavaşlayarak devam etti. Yurt içi pazarlarına yönelik güven ağustos ayında durağanlaştı. İhracat pazarlarına yönelik güven artışı ise sürdü. Güven Endeksi değerlendirmesinde, güven unsurlarında toparlanmanın yavaşlamış olmasının yeni güven artırıcı unsurlara ihtiyacı artırdı.

Beklenti Endeksi, ağustos ayında da artışını sürdürmekle birlikte birçok gösterge toparlanma hızının yavaşlamakta olduğunu gösteriyor. Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artan Beklenti Endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan daha yüksek gerçekleşti. Böylece beklentiler geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ağustos

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi puanı

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Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerdeki artışlar ağustos ayında yavaşladı. Gelecek 3 aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerinin ağustos ayında önemli ölçüde yavaşlaması sonucu iç pazarın doygunluğa yaklaştığı görüldü.Gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış ise sürdü. Beklenti Endeksi değerlendirmesinde, iç siparişlerdeki artış beklentisinin yavaşlamasına rağmen gelecek 3 ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde yine kuvvetli artışlar yaşandı.