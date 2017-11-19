Nevşehir'de Aziz Theodoros Trion Kilisesi’ne ‘Papaz camiye gitti’ diye yazdılar

Nevşehir Derinkuyu’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nin (Üzümlü Kilise) duvarını yazı tahtasına çevirdiler.



Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, tarihi kilisenin duvarına sprey boyayla köpek resmi çizip, “Papaz yok camiye gitti” yazdılar. Kiliseyi çevreleyen bahçe duvarını ise “Papaz pilav yemez”, “Hayırlısı”, “Alo Aşk” gibi cümlelerle kirlettiler.



Derinkuyu Kaykamaklığı’na bağlı kilisenin duvarlarındaki yazılar, kiliseyi ziyaret eden turistlerin tepkisini çekiyor. Tarihi yapının tahrip edilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getiren ziyaretçiler, “İnsanlar bu tarihi eserleri ziyaret etmek için başka ülkelerden, şehirlerden geliyorlar. Böyle bir manzarayla karşılaşmak üzücü” dedi.





BAHAR AYİNİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR



19. yüzyılda Ayastefanos Antlaşması gereği Osmanlılar tarafından savaş tazminatı karşılığı olarak Sultan Abdülmecid döneminde yapılan kilise, her yıl mayıs ayında Fener Rum Patriği’nin de katıldığı bahar ayinine ev sahipliği yapıyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Aziz Theodoros Trion Kilisesi, sadece mimari açıdan değil, aynı zamanda mimari plastik bezemelerinin zenginliği, anıtsal duvar resimlerindeki yüksek kalite ile de dikkat çekiyor. Kilisenin yapılışında Selçuklu mimarisinden etkilendiği belirtiliyor.

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