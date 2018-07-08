Merkeze bağlı Zengi köyü Kadiroğulları mezrasında yaşayan ve çiftçilikle uğraşan, evli 2 çocuk babası Kadir Kaya, 4 gün önce televizyonda haberleri izlerken 'Geyik böceği' haberini gördü. Kaya, ertesi gün hayvanlarını otlatırken arazide aynı böceği gördü ve tanıyarak koruma altına aldı. Dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceğini evine götüren Kaya, internette araştırma yaparak öğrendikleri doğrultusunda bir kutuda kozalak ve tahta parçaları ve su ile böceği beslemeye başladı.
Akşam haberde izlediği böcekle ertesi sabah arazide karşılaştığını söyleyen Kaya, "Haberde izlediğim böcek ilgimi çekti. Bir gün sonra hayvan otlatırken bu böceğe denk geldim. Elime aldım, baktım böcek televizyonda gördüğüme benziyordu. Aldım, eve getirdim. Daha önce hiç bu böcekten görmemiştim. İlgimi de çekmemişti. Haberde gördükten sonra ilgimi çekti. İnternette araştırdım baktım 'geyik böceği' diye çıktı. Haberde ve internette gördüğüm kadarıyla değerli bir böcekmiş. Değerli olduğu için ben de aldım eve getirdim. Devlet yetkililerine teslim edeceğim" dedi.
'TESLİM EDENE KADAR YAŞATACAĞIM'
Böceği yetkililere teslim edene kadar yaşatmak için elinden gelen herşeyi yapacağını belirten Kaya "Bunu 3 gün önce buldum. Ne yer, ne içer diye araştırdım internetten. Ufak bir kabın içerisine toprak, çam kozalağı, ağaç parçası ve su koydum. Hayvan ölmesin diye bakıyorum. Yetkililere teslim edene kadar yaşatmayı düşünüyorum. Çocuklar seviyor ama biraz korkuyorlar. Böcek için 'değişik hayvan' dediler. Önce korktular sonra alıştılar. Ellerine almaya başladılar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, daha Geyik böceği türüne Sivas yöresinde ilk kez rastlanıldığını belirtti.
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