Obezite ve diyabet ameliyatları kimlere, ne zaman yapılmalı?

Obezite ve buna bağlı diyabet için yapılan ameliyatlarda anormal, kontrolsüz bir geometrik artış saptandığını açıklayan Türk Cerrahi Derneği, basın açıklaması yaptı.

Obezite ve diyabet ameliyatlarında son zamanlarda eksik ve yanlış endikasyonla yapılan ve ölümcül komplikasyonlarla sonuçlanan olgu sayılarının artması nedeniyle açıklama yapan Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından şu bilgiler verildi: "Günümüzde obezitenin insan sağlığını bozan ve yaşam kalitesini düşüren önemli bir sorun olduğu gerçektir. Türkiye’de yaklaşık toplumun yüzde 30'u obezdir. Morbidobezite sınırı tanımlaması, vücut kitle endeksi 40-50 arası olan bireyler için kullanılmaktadır ve ameliyat için asgari şart budur.

Son yıllarda obezite ve buna bağlı diyabet için yapılan ameliyatlarda anormal, kontrolsüz bir geometrik artış saptanmaktadır. Maalesef, dünyaca kabul edilmeyen bazı ameliyatlar, Türkiye’de kontrolsüz olarak yapılabilmektedir. Geçmişte reflü cerrahisi adı altında endikasyonsuz ve yetersiz şartlarda yapılmış olan, günümüzde nedense sayısı azalan, ameliyatlarda yapılan hataların tekrarlanmakta olduğu görülmektedir.

Kilo verilmesi, psikolojik destek ve egzersiz ile diyet uygulamaları kombine edilerek sağlanabilir. Bunun başarılamadığı hallerde ve morbidobezlerde, dünyaca kabul edilmiş ameliyatlar gündeme gelebilir.

Obezite cerrahisinde hataları önlemek sıkı bir denetim mekanizmasının devreye girmesiyle mümkün olabilecektir. Doğru endikasyonla yapılan doğru ameliyatlar için Türk Cerrahi Derneği olarak her türlü desteği ve eğitimi sempozyumlar, kurslar ve kongreler kanalıyla meslektaşlarımıza vermekteyiz.

Obezite ve Diyabet ameliyatlarının kararını Genel Cerrahi, Endokrinoloji ve Psikiyatri bölümleri multidisipliner olarak hastayı değerlendirerek vermek durumundadırlar. Gerektiğinde diğer bölüm konsültasyonları (sıklıkla Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Anestezi) yapılmalıdır. Aynı zamanda bu ameliyatların yapılacağı hastaneler optimal şartlara sahip olmalı, yoğun bakım üniteleri ve yoğun bakım personelleri yeterli olmalıdır.

Ülkemizde doğru endikasyonlarla doğru ve başarılı birçok obezite ve diyabet ameliyatı yapılmaktadır. Ancak, son zamanlarda eksik ve yanlış endikasyonla yapılan ve ölümcül komplikasyonlarla sonuçlanan olgu sayıları artmıştır. Bu nedenle uygun yapılanmaya sahip olmayan hastanelerde, özetlenen şartlara sahip olmayan ve endikasyonsuz yapılan ameliyatlara kesinlikle yaptırım uygulanması gerekmektedir. Bu konuda derneğimiz üzerine düşen görevi yapacaktır."

Türk Cerrahi Derneği