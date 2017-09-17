Otizmli çocuk ayrımcılığı

Türkiye’de milyonlarca öğrenci yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminin heyecanını yaşarken, 3 yıldır Denizli’deki Doğa Koleji’nin ilkokuluna devam eden otizmli Kaan A.’nın kaydı “uyum sorunu olduğu” gerekçesiyle yenilenmedi. Gazete Habertürk'ten Dudu Karaman'ın haberine göre; çocuğunun kaydının yapılmamasının şokunu yaşadığını belirten anne Sezer A., “Kaan, kreş döneminden beri bu okula devam ediyor. O zamanki okul müdürü bize çok destek verdi. Kaan akıllı ve düzene uyan A-tipik otizmli bir çocuk” dedi.

‘ÖZEL DURUMDAN ALAMAYACAĞIZ’

Yeni yıl için kayıtlar alınmaya başlayınca okulu aradığını kaydeden Sezer A., “Müdür, ‘Oğlunuzun özel durumundan dolayı yeni yönetimimiz kabul etmiyor. Çocuğunuzu alamayacağız’ dedi. ‘Uyumla ilgili bir sorunu yok, saldırgan değil, sadece konuşmuyor, onun için de şu an İstanbul’da tedavideyiz’ dedim. O da hiçbir velinin oğlumu istemediğini söyledi. Velilerle görüştüm. ‘Olur mu öyle şey, Kaan bizim de evladımız, kaç yıldır birlikteler’ dediler. Sonra beni İstanbul’daki genel müdürlükten aradılar ve çocuğu rehber öğretmene göstermemi söylediler. Otizmli bir çocuğun okuma hakkı yok mu?” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR KABULLENDİ’

15 Temmuz’da aynı koleje kaydı yapılan 7 yaşındaki otizmli başka bir çocuğun ailesine de 1. sınıf uyum programına katıldığı ilk gün “Diğer veliler istemiyor. Çocuğunuzun kaydını sildirin” denildi. Anne E.Y., çocuğunun Türkçe, İngilizce ve Japonca okuyup yazabildiğini ifade ederek şunları söyledi: “2 ay önce oğlumu kaydettirdim. Ücretini de ödedim. Çocuğumun otizminin hafif ve Asperger olduğunu belirttim. İlk gün oğlum okula koşarak gitti ve sınıfını çok sevdi. Diğer çocuklar da oğlumu kabullendi. Sınıftan dışarı çıktım. Yarım saat sonra velilerden birinin ‘Böyle çocukları nasıl alırsınız?’ diye bağırdığını duydum. Yanlarına gittim. ‘Ben otizmli çocukları tanırım, saldırırlar’ dedi. Sınıfa gelen okul müdürü, ‘Çocuğunuzun uyum sorunları var, kaydınızı sildirin’ dedi. 3 saat içinde, ‘Sosyal uyum sağlayamaz’ gerekçesiyle okuldan atıldık. Bunları hak etmiyoruz.’’ Habertürk’ün ulaştığı okul yetkilileri ise genel merkezin kararlarına ve yönetmeliklere göre hareket ettiklerini söyledi.