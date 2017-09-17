Otizmli çocuk ayrımcılığı

Türkiye’de milyonlarca öğrenci yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminin heyecanını yaşarken, 3 yıldır Denizli’deki Doğa Koleji’nin ilkokuluna devam eden otizmli Kaan A.’nın kaydı “uyum sorunu olduğu” gerekçesiyle yenilenmedi. Gazete Habertürk'ten Dudu Karaman'ın haberine göre; çocuğunun kaydının yapılmamasının şokunu yaşadığını belirten anne Sezer A., “Kaan, kreş döneminden beri bu okula devam ediyor. O zamanki okul müdürü bize çok destek verdi. Kaan akıllı ve düzene uyan A-tipik otizmli bir çocuk” dedi.
‘ÖZEL DURUMDAN ALAMAYACAĞIZ’
Yeni yıl için kayıtlar alınmaya başlayınca okulu aradığını kaydeden Sezer A., “Müdür, ‘Oğlunuzun özel durumundan dolayı yeni yönetimimiz kabul etmiyor. Çocuğunuzu alamayacağız’ dedi. ‘Uyumla ilgili bir sorunu yok, saldırgan değil, sadece konuşmuyor, onun için de şu an İstanbul’da tedavideyiz’ dedim. O da hiçbir velinin oğlumu istemediğini söyledi. Velilerle görüştüm. ‘Olur mu öyle şey, Kaan bizim de evladımız, kaç yıldır birlikteler’ dediler. Sonra beni İstanbul’daki genel müdürlükten aradılar ve çocuğu rehber öğretmene göstermemi söylediler. Otizmli bir çocuğun okuma hakkı yok mu?” diye konuştu.
‘ÇOCUKLAR KABULLENDİ’
15 Temmuz’da aynı koleje kaydı yapılan 7 yaşındaki otizmli başka bir çocuğun ailesine de 1. sınıf uyum programına katıldığı ilk gün “Diğer veliler istemiyor. Çocuğunuzun kaydını sildirin” denildi. Anne E.Y., çocuğunun Türkçe, İngilizce ve Japonca okuyup yazabildiğini ifade ederek şunları söyledi: “2 ay önce oğlumu kaydettirdim. Ücretini de ödedim. Çocuğumun otizminin hafif ve Asperger olduğunu belirttim. İlk gün oğlum okula koşarak gitti ve sınıfını çok sevdi. Diğer çocuklar da oğlumu kabullendi. Sınıftan dışarı çıktım. Yarım saat sonra velilerden birinin ‘Böyle çocukları nasıl alırsınız?’ diye bağırdığını duydum. Yanlarına gittim. ‘Ben otizmli çocukları tanırım, saldırırlar’ dedi. Sınıfa gelen okul müdürü, ‘Çocuğunuzun uyum sorunları var, kaydınızı sildirin’ dedi. 3 saat içinde, ‘Sosyal uyum sağlayamaz’ gerekçesiyle okuldan atıldık. Bunları hak etmiyoruz.’’ Habertürk’ün ulaştığı okul yetkilileri ise genel merkezin kararlarına ve yönetmeliklere göre hareket ettiklerini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.