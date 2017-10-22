Piknik yolunda kaza: 1 polis hayatını kaybetti

Habertürk Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır Çüngüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yusuf Tuncay, Şırnak'ta görev yapan ve kendisini ziyarete gelen polis memuru kuzeni Recep Tuncay ile öğleden sonra otomobille Sinek Çayı'na pikniğe gitmek üzere yola çıktı.

Polis memurlarının içinde bulunduğu araç, Çermik- Çüngüş karayolunun 4'üncü kilometresinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevkedildi.

Ekipler, polis memuru Yusuf Tuncay'ın cansız bedenine ulaşırken, Recep Tuncay ise kazadan yaralı kurtuldu. Yusuf Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kurtulan Tuncay ise Çermik'te yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Dicle Üniversitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.