Türkiye’de yılda 17 bin zayıflatan mide ameliyatları yapılıyor. Bu operasyonlar arasında en çok tercih edileni tüp mide ameliyatı. Habertürk, binlerce kişinin zayıflayabilmek için bıçak altına yattığı tüp mide operasyonlarında özel hastanelerin başvurduğu “hileyi” dün gündeme getirmişti. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle vücut kitle endeksi (VKE) 40’tan 35-40 çekildi. Artık VKE 35-40 arasında olmayanlara tüp mide ameliyatı önerilmiyor, ücreti SGK karşılamıyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre SGK ile anlaşmalı bazı özel hastaneler ise ameliyat ücretini SGK’ya ödetmek için hastalarına kilo aldırıyor.

‘SGK DOLANDIRILIYOR’

Habertürk yazarı, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, söz konusu ameliyatları suiistimal eden SGK anlaşmalı hastane ve doktorların SGK’dan sadece ameliyat parasını değil, hastaların hastanede kaldıkları gün kadar yatak parası da aldıklarını söyledi. SGK’nın adeta dolandırıldığını anlatan Yılmaz, şunları dedi:

“Malesef obezite cerrahisi bir sektör haline geldi. Bir anda işini gücünü bırakıp obezite ameliyatlarına girmeye başlayan genel cerrahlar oldu. Devlet bu ameliyatların 3 bin TL’sini hastaneye geri ödüyor. Vücut kitle endeksinde sınır 35-40 arası. Bizler morbid obez dediğimiz kişilerin ameliyat masrafı geri ödensin diyoruz. Bu insanların şeker hastalığı gibi sorunları da var. Ancak VKE’si 35’in altında olanlara ‘Kilo alırsan devlet 3 bin TL’sini ve yatak parasını karşılıyor’ deniyor. Bu şekilde kilo alarak tüp mide yaptıran vakaların duyumlarını alıyoruz. Hasta ameliyattan sonra ortalama 5 gün hastanede yatıyor. Bunlar da hesaba katılırsa bir hasta için ortalama SGK’dan 10 bin TL geri ödeme alınıyor. SGK bu şekilde dolandırılırken, ameliyatlar sağlık problem olmayan, sadece kilo vermek isteyenlere de yapılır hale geldi. Bu insanlar bir süre sonra yeniden kilo alacaklar. Riskli olan ameliyata bir de kilo alarak giriyorlar, komplikasyon riskini daha da artırıyorlar.”

MORBİD OBEZİTE TEHLİKELİ

Obezitenin nadir görülen ve en tehlikeli türü olarak kabul edilen morbid obezite; VKE’nin 40 ve üzerindeki bir değere çıkması halinde kişide ciddi sağlık problemi yaratan ölümcül bir hastalık.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER