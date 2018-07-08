Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Mandıracı Sokak üzerindeki oturan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Burak Eren'in 3,5 yıldır evinde baktığı Cavalier King Charles cinsi Shiwa isimli köpeğine, sokak üzerinde bir hafta önce bir hafif ticari araç çarparak ölümüne neden oldu.
OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI, İZ SÜRDÜ
Köpeğe çarpan sürücü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Köpeğin ölümünden büyük üzüntü duyan Burak Eren, çarpan sürücüyü bulmak için dedektif gibi iz sürdü.
Sokak üzerinde bulunan 10 ayrı işyerine ait güvenlik kameraları görüntülerini toplayan Eren, yaklaşık 250 dakika görüntü izledikten sonra köpeğine çarpan aracın plakasını tespit etti. Polis, şikayet üzerine sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Köpeğine çarparak ölümüne neden aracın görüntülerini de beraberinde Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götüren Burak Eren, sürücüsü hakkında şikayette bulundu.
Olay günü köpeğinin tuvaletini yapması için tasmasını çıkardığını belirten Eren, şunları söyledi:
Yolda geziyordu, hatta yanında başka köpekler de vardı. Bu sırada bir araç üzerinden geçti. Can acısıyla yanıma gelmesiyle düşüp kaldı. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken hemen veterinere götürdüm ve burada kurtarılamadı. Veteriner köpeğin üzerinden araç geçmesiyle kaburga kemiklerinin kırılması sonucu iç kanamayla öldüğünü söyledi. Ben de bunun üzerine sokakta bulunan işyerlerine ait 10 güvenlik kamerasında 250 dakikalık bir görüntüyü izledim. Köpeğimin üzerinden geçen aracın plakasını tespit edince polise davacı, şikayetçi oldum. Ben en azından aracı kullanan kişiden şunu beklerdim. Bir şeyin üzerinden geçiyorsunuz ve aracınız da bunu hissediyorsunuz neden durmadınız Bu bir hayvan olmayabilirdi. Bir çocuk olsaydı yine kaçacak mıydı merak ediyorum. Sonuna kadar dava nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağım. Siyasilerin artık hayvan hakları konusunda daha ağır kanunlar çıkarması gerekiyor. Bu kadar basit olmamalı.
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