Zengin erkekler fakir erkeklere göre 10 yıl daha fazla yaşıyor!
20 Kasım 2016 Pazar, 09:37:16 | Güncelleme: 04 Nisan 2017 Salı, 15:08:00
HABERTURK.COM
Yoksul erkeklerin ortalama yaşam süresi 69.8 yıl iken, ülkenin en zengin adamları ise 10 yıl daha uzun yaşıyor ve ortalama yaşam süreleri 79.3
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Yapılan yeni bir çalışma; zengin erkeklerin fakir erkeklere göre 10 yıl daha fazla yaşadığını ortaya koydu.
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East Tennessee State Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre;
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Daily Mail'de yer alan habere göre; Yoksul erkeklerin ortalama yaşam süresi 69.8 yıl iken, ülkenin en zengin adamları ise 10 yıl daha uzun yaşıyor ve ortalama yaşam süreleri 79.3.
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Yoksul kadınların yaş ortalaması 76 iken, zengin kadınlarda ise ortalama 83.
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Doğu Tennessee State Üniversitesi tarafından 3 bin 141 ilçenin baz alındığı çalışmada, en uzun ömre sahip olanlar ise en zengin ilçede yaşayan ortalama 83 yıl yaşayan zengin kadınlar.
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Yoksul bölgelerdeki kadınların ortalama yaşam süreleri 76.
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Erkeklerde ise bu durum daha da keskin bir hal alıyor; zengin erkek ile fakir erkeğin ortalama yaşam süreleri arasında tam 9 buçuk yıl fark var.
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Ortalama 79.3 yıl yaşayan zengin erkekleri 69.8 yıl ile yoksul erkekler takip ediyor.
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Dramatik ve rahatsız edici bu gerçek, American Journal of Public Health (Amerikan Halk Sağlığı Dergisi)'de yayımlandı.
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Amerika'da yapılan bu çalışmaya göre; Yoksul kalan kesimler;
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Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Güney Carolina, Güney Dakota, Tennessee, Texas ve West Virginia.
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En zengin kesimler ise şöyle;
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Alaska, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Ohio, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Utah, Tennessee, Texas ve Virginia.