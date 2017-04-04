SAĞLIK HABERLERİ
04 NİSAN 2017
SAĞLIK

Zengin erkekler fakir erkeklere göre 10 yıl daha fazla yaşıyor!

20 Kasım 2016 Pazar, 09:37:16 HABERTURK.COM

Yoksul erkeklerin ortalama yaşam süresi 69.8 yıl iken, ülkenin en zengin adamları ise 10 yıl daha uzun yaşıyor ve ortalama yaşam süreleri 79.3

  • 1 Zengin erkekler fakir erkeklere göre 10 yıl daha fazla yaşıyor!
    1 | 13

    Yapılan yeni bir çalışma; zengin erkeklerin fakir erkeklere göre 10 yıl daha fazla yaşadığını ortaya koydu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 37 dakika önce
    Son model audi ömrü uzatır evet.
Kalan karakter : 300