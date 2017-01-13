Gereksiz antibiyotiğe karşı grip kiti

Gribin yoğun olarak görüldüğü bu aylarda Sağlık Bakanlığı’nın 15 Ocak’tan itibaren aile hekimliklerinde ve hastanelerde uygulamaya başlayacağı yeni grip kiti testiyle, virüs ve mikrop ayrımı yapılacak. Böylece antibiyotiklerin gereksiz kullanımı önlenecek. Aile hekimleri, çocuk hekimleri, KBB uzmanları ve tüm üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgilenen hekimlere “Boğaz Sürüntü Testi Kiti” dağıtılacak. Yeni kitlerle boğaz testi 5 dakika içinde yapılacak. Test, boğazda sürüntü ile antijen testi yapacak. Boğaz kültürü beklenmeden mikrobun antijeni antikorla karşılaştırılacak. Yüzde 90 doğru teşhis yapılan testle yanlış ilaç yazımının önüne geçilecek.

SADECE BETA MİKROBUNA

Boğaz enfeksiyonları sadece “Beta” ismi verilen mikrop tarafından oluşturuluyor. Beta dışında boğazda antibiyotikle tedaviyi gerektiren mikrop bulunmuyor. Grip veya nezleye neden olan virüse antibiyotik etki etmediği için yanlış ilaç kullanımının ardından iyileşme görülmüyor. Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemeyi hedefleyen Sağlık Bakanlığı 300 milyon TL’lik tasarruf planlıyor.



GAZETE HABERTÜRK