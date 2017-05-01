SAĞLIK HABERLERİ
01 MAYIS 2017
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    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

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    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
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    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

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    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
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    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
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    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
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    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

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    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

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    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

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    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
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SAĞLIK

'Polenlerden nasıl kurtulurum?' diyorsanız bu haber sizin için!

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:12:46

Baharın gelmesiyle çoğu kişiye “illallah” dedirten polenler de havada uçuşmaya başladı! Peki, polenlerden nasıl kurtulacağız? İşte detaylar...

  • 1 Polenlerden nasıl kurtulurum diyorsanız bu haber sizin için!
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    Halk arasında saman nezlesi, bahar alerjisi ya da yaz gribi olarak adlandırılan “alerjik rinit” vakalarını artıran polenler, hem çocukları hem de alerjik rinit ve astım hastalarını tehdit ediyor. Burunda kaşıntı ve tıkanıklıktan hapşırma, göz sulanması ve öksürük nöbetlerine dek pek çok şikayete yol açan polenler, yazın müjdecisi bahar aylarını kabusa çevirebiliyor.

  • 2 Polenlerden nasıl kurtulurum diyorsanız bu haber sizin için!
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    EVDE BU KARIŞIMI HAZIRLAYIN

    Polenler önemli ölçüde burundan alınıyor. Burnunuzu evde hazırlayacağınız şu basit karışımla temizlediğinizde alerjenlerden uzaklaşmış olursunuz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Değerli o karışımı şöyle tarif ediyor: “1 litre suya 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kadar karbonat.” Bu kadar basit.

  • 3 Polenlerden nasıl kurtulurum diyorsanız bu haber sizin için!
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    DÜŞMANINIZI TESPİT EDİN!

    Doktorunuza danışarak, uygun bir yöntem ile hangi polenin bünyenizde alerjiye yol açtığını belirleyin. Her bitki yılın belli bir döneminde polen ürettiği için, alerjik olduğunuz polene göre önceden koruyucu tedaviye başlayarak hazırlık yapabilirsiniz. Bu tedavi de sizi rahatlatacak.

  • 4 Polenlerden nasıl kurtulurum diyorsanız bu haber sizin için!
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    ÇAMAŞIRLARI DIŞARIDA KURUTMAYIN

    Ev içinde çamaşır kurutmak zararlı ama bahar aylarında dışarıda da çamaşır kurutmamaya özen gösterin. O anda kullanmadığınız bir odada kurutmak en iyisi. Zira, bahar aylarında çamaşırları dışarıda kuruttuğunuzda giysileriniz polenler ile kaplanma riskiyle karşı karşıya.

  • 5 Polenlerden nasıl kurtulurum diyorsanız bu haber sizin için!
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    O nedenle yaz aylarına kadar kesinlikle açık havada kurutmayın. Yine her gün giysilerinizi değiştirin, aynı giysi üst üste 2 gün yıkanmadan giyilmesin.

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