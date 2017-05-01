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HER GÜN ILIK SUYLA BANYO

Her dönemde hastalıklardan korunmanın en önemli ve en basit yolu, el ve yüz temizliğine dikkat etmek. Siz siz olun çocuklarınıza da sık sık ellerini ve yüzünü yıkama alışkanlığı kazandırın. Polenlerle mücadelede akşamları yapılacak ılık bir banyo da büyük önem taşıyor. Hem kendiniz hem çocuğunuz her gün ılık suyla banyo yapıp polenlere karşı koyabilirsiniz.