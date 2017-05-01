Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Yeşil çay, çok eski çağlardan beri bilinip tüketilen bir içecektir. Dünyanın en sağlıklı içecekleri arasında yer alan yeşil çay çok güçlü bir antioksidandır. Besin değeri oldukça yüksek olan yeşil çayın faydaları ise oldukça fazla...

C vitamini kaynağı olan yeşil çay, E vitamini açısından çok zengin bir bitki olup, aktif madde olarak keteşinler ve polifenoller içerir. Ayrıca manganez, krom, selenyum ve çinko açısından da oldukça zengindir.

Çok sağlıklı bir içecek olan yeşil çayın, insan vücuduna faydaları saymakla bitmiyor. İşte yeşil çay mucizesi...

"5 BİN YIL ÖNCE ÇİN'DE KULLANILIYORDU"

Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, en çok tercih edilen bitki çaylarının başında gelen yeşil çay hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Prof. Dr. Ekrem Sezik, “Yeşil çayın Güney Çin’de 5.000 yıl önce kullanıldığı ve yeşil çaydan değişik içecekler hazırlandığı bilinmektedir. Geleneksel Çin tababetinin, M.Ö. 1000-200 yılları arasında yazılmış kitaplarında, sağlıklı kişilerin stresten korunmak için yeşil çay içmeleri tavsiye edilmektedir. Kısacası bu bilgiler, yeşil çayın binlerce yıldır bilindiğini ve şifa verici olarak kullanıldığını göstermektedir. Diğer taraftan, son yıllarda yapılan çalışmalar sağlığı korumada antioksidanların önemli bir rolü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla antioksidan etkideki maddeleri çay içerek almak gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Değişik antioksidan maddeleri taşıyan bitki kısımlarından hazırlanan poşet bitki çayları piyasada bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi yeşil çaydır. Bu yüzden son yıllarda ülkemizde de yeşil çay tüketimi oldukça artmıştır" dedi.

YEŞİL ÇAY NASIL ELDE EDİLİYOR?

Yeşil çayın, çay bitkisinin fermantasyon uygulanmamış yaprakları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ekrem Sezik, "Bitkinin tepesindeki tomurcuk halindeki ve altındaki 2-3 yaprak toplanır ve kurutulur. Kimyasal yapısı siyah çaya benzer ama antioksidan etki gösteren polifenoller yeşil çayda daha fazladır. Dolayısıyla daha çok bu amaçla kullanılmaktadır. Günde 3-4 kupa yeşil çay içilmesi, uygun miktarlarda antioksidan madde alınmasına yetmektedir" şeklinde konuştu.

YEŞİL ÇAY NASIL YAPILIR?

Kateşinlerin önemli bir kısmı demlemenin ilk 5 dakikasında poşetten suya geçer. Eğer ortamda limon bulunursa suya geçiş hızı artmaktadır. Dolayısıyla, kupaya konan yeşil çay üzerine, 70-80 derece civarındaki sıcak su ilave edip, 1 ince dilim limon koyduktan sonra 5 dakika civarında tutulur. Poşet bu süre sonunda çıkarıldığında, kupadaki sıvıda yeterli antioksidan madde yoğunluğu sağlanmış olur.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Prof. Dr. Ekrem Sezik, sözlerine şöyle devam etti: "Sıçanlarda yapılan çalışmalarda yeşil çayın öğrenmeyi hızlandırdığı ve hatırlamayı artırdığı gösterilmiştir. Yine sıçanlarda yapılan çalışmalarda, tansiyonu yüksek olanların tansiyonlarında belirgin düşme sağladığı, normal tansiyondakilerde ise herhangi bir değişiklik olmadığı gösterilmiştir. Kafeinin tansiyon yükseltici etkisini de azalttığı deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda elde edilen bir sonuçtur.

Japonya’da insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, deneklere 50-200 mg teanin verilmiş, teanin kullanılmamış deneklere göre, kullanılanlarda teaninin beyinde alfa dalgalarının sıklığını artırdığı tespit edilmiştir. Alfa dalgalarının sıklığının artması kişide sersemlik hali yaratmadan bir gevşeme, rahatlama meydana getirdiği için çok önemlidir. Bu bilgiden hareketle yapılan yeni çalışmalarda, teaninin yüksek kaygı bozukluğu (sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe duyma durumu) olan kişilerde bu durumu düzeltici etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Araştırmalar sonucu ortaya çıkan önemli bir bilgi de, teaninin alındıktan 1 saat sonra serum, karaciğer ve beyinde en yüksek seviyeye çıktığı, serum ve karaciğerde bu seviyenin hızla düştüğü ama beyinde alımdan 5 saat sonra düşmeye başladığıdır. Bu bilgiler, yeşil çayın geleneksel Çin tıbbında, rahatlatıcı olarak kullanılmasını açıkladığı için son derece önemlidir. Teaninin önemini anlatmak için herhalde bu bilgiler yeterlidir.”

YEŞİL ÇAY KALP DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR



1. Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski azalmış,

2. Kişilerin total kolesterol oranı yeşil çay içmeyenlere göre yüzde 11 civarında düşük çıkmış,

3. Antioksidan etkiden dolayı, kolon, göğüs, küçük hücreli akciğer kanseri, prostat kanseri gibi kanserlere karşı koruyucu etki sağladığı tespit edilmiş.

Günde 4-5 kupa yeşil çay içilmesiyle kalp-damar sistemine pozitif etkiler yanında iyi ve ucuz bir antioksidan etki sağlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ekrem Sezik, teaninin öğrenme, hatırlama üzerine olan pozitif etkilerinin yanında kaygı bozukluğu giderici etkilerinin altını çiziyor. Sezik sözlerini, “Yeşil çay içmenin çaydan keyif almanın yanında, sağlığa önemli yararlarının olduğunu söylemek gerekir” diyerek tamamladı.

YEŞİL ÇAYLA İLGİLİ BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

Diyetisyen Afife Aydemir, çayın özellikle de yeşil çayın soğuk havalarda vücut için korucuyu olduğunu söyledi. Aydemir, “Sağlıklı yetişkin bireylerde 5-6 fincan çay tüketilmesi vücut için yararlı. Fazlası zarar. Çay, özellikle de yeşil çay kalp ve damar hastalıklarından koruyor. Diş çürümesini ve böbrek taşı oluşumunu engelliyor” diye konuştu



YEŞİL ÇAY MEME KANSERİNDEN KORUR MU?



Japonya’daki Tokyo Kanser Araştırmaları Merkezi tarafından 54 bin kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre birçok kanser türünden koruyan yeşil çay meme kanserine yakalanma riskini azaltmıyor. Araştırmanın başında bulunan Dr. Motoki Iwasaki “Yeşil çayla meme kanseri arasında bir bağlantı yok” dedi.