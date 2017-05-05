Glutensiz diyet
SAĞLIK

‘Glutensiz diyete’ uyarı

Modaya uyanlar arasında ünlü oyuncu Scarlett Johansson; eski İngiliz milli futbolcu David Beckham’ın eşi Victoria Beckham, şarkıcılar Miley Cyrus ve Lady Gaga da bulunuyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:38:25 Güncelleme: 09:48:44

Günümüzün yeni trendi “glutensiz beslenme”. Modaya uyanlar arasında ünlü oyuncu Scarlett Johansson; eski İngiliz milli futbolcu David Beckham’ın eşi Victoria Beckham, şarkıcılar Miley Cyrus ve Lady Gaga da bulunuyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; çölyak hastası olmadığı halde buğday, arpa, çavdar ve bunlardan elde edilen besinleri yemeyi bırakanlar böylece hayatlarındaki stres ve hastalıkların azaldığını, kilo verdiklerini, kendilerini iyi hissettiklerini iddia ediyor. Ancak uzmanlar daha çok zayıflamak amacıyla uygulanan glutensiz beslenmenin sağlıklı olmadığı görüşünde. ABD’nin Harvard ve Columbia üniversiteleri öncülüğündeki bir ekip, glutensiz diyetlerin ‘çölyak hastaları’ dışında kimseye tavsiye edilmemesi uyarısı yapıyor. Glutenin “obeziteye ve nöropsikolojik semptomlara yol açtığı” yönündeki inancın giderek yaygınlaşmasının kaygı verici olduğuna dikkat çekilen araştırmada, tam tahıl tüketiminin ise kalp hastalıklarına bağlı ölümleri azalttığı da belirtiliyor. İstanbul PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay, “Maalesef bazı diyetisyenler de bu yöntemi öneriyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmadıkça insanların bu ürünleri tercih etmeleri doğru değil” dedi.

MECLİSTE ÇÖLYAK İÇİN KOMİSYON

Mecliste AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin oylarıyla çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarına ilişkin ortak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, çölyak hastalığının toplumun önemli bir yarası olduğunu, Meclis’te gündeme gelmesinin, 4 siyasi partinin uzlaşma içinde bulunmasının sevindirici olduğunu belirtti.

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