Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Zerdeçal, antienflamatuar özelliğe sahiptir. Zerdeçal, demir, potasyum, B6 ile C vitamini, manganez ve değerli mineraller içerir. Ayrıca zerdeçalın romatizma, deri sağlığı, sindirim, bağışıklık ve hatta kansere karşı etkili olabileceğini gösteren bulgular var. Yapılan son araştırmalara göre ise zerdeçal, hastalıkların tedavisinde 14 tane reçeteli ilaç kadar etkili.

Doç. Dr. İlhami Gülçin, zerdeçalın her türlü kanser hastalıkları, diyabet, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere 100’den fazla hastalığa iyi geldiğini belirterek, Türkiye’de kullanım alanının yaygınlaşması gerektiğini söylüyor.

Doç. Dr. Gülçin, "Özellikle sabah ve akşam yatarken bir bardak süte bir şeker kaşığı zerdeçal katıp çocuklara içirmek; hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor hem de olası hastalıklara karşı koruma ve direnç kazandırıyor. Kolon kanseri başta olmak üzere her türlü kanser hastalıklarına, diyabet ve enfeksiyon hastalıklarına çok iyi geliyor. Kış dönemlerinde enfeksiyon hastalıklarına çok daha sık yakalanıyoruz. Bunun için özellikle geçiş mevsimlerinde, enfeksiyon hastalıklarına karşı zerdeçal kullanılmalıdır " açıklamasında bulundu.

My Science Academy’de yayınlanan habere göre; 5 yıllık “kutsal bitki” projesinde, bilim insanları zerdeçalın 600’den fazla önleyici ve tedavi edici kullanımını 175 çeşit yararlı psikolojik etkisini keşfetmiş. Zerdeçalı oluşturan ana maddelerden biri olan curcumin, enflamasyonla savaşta bazı reçeteli ilaçlar kadar etkili.

İŞTE ZERDEÇALIN FAYDALARI

● Zerdeçal, Kolon kanseri, meme kanseri ile cilt kanserinin ve prostat kanserinin önlenmesinde önemli rol oynar.

● Zerdeçaldaki curcumin maddesi, kansere yakalanan kişilerde kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir.

● Kolesterol seviyesini dengeler.

● İlerleyen yaş ile birlikte gelen bunama ve Alzheimer’a yakalanma riskini büyük oranda azaltır.

● Antibakteriyel özelliği sayesinde haricen uygulanarak cilt üzerindeki yaraların tedavi edilmesinde etkilidir.

● Antioksidan etkisi sayesinde vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

● Kanı temizleyerek damar tıkanıklığını engeller.

● Zerdeçal çayı kan pıhtılaşmasını önler.

● Kalp rahatsızlığı riskini azaltır.

● Zerdeçal romatizma ağrılarını giderir.

● Zerdeçal diyabet i dengeler. Orta düzey diyabet sorunlarını giderir, insülin görevi gördüğü için kan şekerini sağlıklı bir seviyde tutar. Tip 2 diyabetin başlamasını önleyebilir.

● Zerdeçal, bağışıklık sistemini güçlendirir.

● Zerdeçal iyi bir antidepresandır, kasları güçlendirir ve sakinleştirir. B6 vitamini, diyet lifi ve potasyum içeren zerdeçalın, içerdiği curcumin (hintsafranı) ile yapılan klinik çalışmalarda depresyonun hafifletilmesinde ilaç kadar etkili olduğu gösterilmiştir.

● Zerdeçal kilo vermeye de yardımcıdır. Zerdeçal tozu, ideal vücut ağırlığının korunması için çok faydalıdır.

● Zerdeçal, karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Vücutta bulunan toksinlerin temizlenmesine katkı sağlar. Kan dolaşımını hızlandırır ve vücut ısısının kourunmasını sağlar.

● Zerdeçalın içerdiği zengin asitler, mide sağlığı için de faydalıdır. Midenin ihtiyaç duyduğu asit ve asit oranını dengeler.

● Zerdeçal suyu, artrit hastalığına yakalanma riskini azaltır.

ZERDEÇAL KÖTÜ ANILARI ORTADAN KALDIRIYOR

ABD'deki New York Üniversitesi'nden bilim adamlarının fareler üzerindeki araştırması, köri yapımında kullanılan zerdeçalın korkuya dair kötü anıların ortadan kalkmasını sağladığını gösterdi. Bilim insanları, fareleri belirli bir sese maruz bırakıp korkmasını sağladı. Korktuğunda bu hayvanların donup kaldığı deneyiminden yola çıkan bilim insanları, birkaç saat sonra farelere yiyecek verdi ve aynı sese maruz bıraktı. Bu farelerin korktuğu gözlendi. Zerdeçallı yiyeceklerin verildiği farelerin ise donup kalmadığı, dolayısıyla bu hayvanları n hafızasındaki korkuyla bağlantılı kötü anının silindiği belirtildi.

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zerdeçal çayı malzemeleri

1 çay kaşığı zerdeça

4 su bardağı su



Bal, limon suyu, rendelenmiş zencefil

Yapılışı: Su ve zerdeçalı koyduğunuz cezveyi 15 dakika kaynamaya bırakın. Daha sonra sıvıyı süzün. Tatlandırmak için bal, limon suyu ya da rendelenmiş zencefil koyabilirsiniz. Günde 1-2 bardak içebilirsiniz.