Sağlık Bakanı'ndan hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak. Suç işlenmişse gerekli ceza verilecek." dedi. Bakan Demircan olayla ilgili olarak çok üzüldüğünü ifade etti.

"RAPOR GELDİĞİNDE KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Habertürk TV'den Pınar Tatlıbaş'ın aktardığına göre, müfettiş görevlendirildiğini söyleyen Bakan Demircan, "Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız, kimin ihmali varsa bu ortaya çıkarılacak" açıklamasında bulundu.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onlarca hamile çocuğa bakıldığı ortaya çıkmıştı. Bir hastane çalışanının şikayetine göre tespit edilen sayı 115'ti. 5 aylık süreçte yaşları 18'in altında 35'i Suriyeli 115 kız çocuğunun hamile olduğu saptanmıştı. Hepsinin yaşı 18'in altındaydı. Bir diğer skandal ise hiçbirinin kayıtlarının polise bildirilmemiş olmasıydı.

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