Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 21 ilden 54 milletvekili ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle toplantısının ardından ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal şunları söyledi:
Milletvekillerimiz düşüncelerini paylaştılar. 24 milletvekilimiz söz istedi ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda 13 milletvekilimiz konuşabildi. Kalan 11 milletvekilimiz de önümüzdeki toplantıda söz hakları baki olmak üzere az önce toplantımızı bitirdik.
"MİLLİ MUTABAKAT"
Bu konu uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin gündeminde. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin sürdürdüğü 4 terör örgütü ile mücadelesi var. Sınır güvenlği, sınır illerini korumak için, Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü ciddi bir mücadele var. Fırat Kalkanı Harekatı gibi, Kuzey Irak'taki zaman zaman ortaya çıkan harekat gibi. Türkiye bir milli mücadele veriyor. Biz ittifakı bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir.
"AK PARTİ-MHP'DEN 3'ER KİŞİLİK KOMİSYON KURULMASI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR"
Önümüzdeki süreçte oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalıştırılacaktır. AK Parti uyum yasaları çerçevesinde ittifak konusunu çalışmaktadır. Başlangıç olarak AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için 3'er kişiden olulşacak bir komisyon kurulması düşünülmektedir.
Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Biz milletimiz ne diyor ona bakarak, Türkiye'nin bekasını sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük milli mutabakatın içinde olacak bütün milli ve yerli unsurlara kapımız açıktır. Millet de kimin ne yaptığını, ne dediğini açık bir şekilde görmektedir.
ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI
Neyin mücadelesini verdiğimizi, neyin derdinde olduğumuzu, özellikle 15 Temmuz'dan sonraki mücadeleyi adeta bir ateş çemberine dönüşmüş bölgede Türkiye'nin ayakta kalması için nasıl mücadele verdiğimizi herkes görüyor. Bunlar devam ederken biz sadece 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün de bu mücadele içerisinde bir AK Parti neferi olarak bulunması gerektiğini ifade ettik. Siyasi mülahazalarla hareket etmedik.
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