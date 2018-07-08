Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda yapılan kazıda, 2015'te kaybolan Erman Kızıltan'ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen 4 şüpheli hakkında, elde edilen yeni veriler ışığında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından önceki gün İstanbul ve Kocaeli'de de düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yeniden gözaltına alındı.

Şüpheliler A.G, T.A, C.Ö. ve H.S'nin emniyetteki ifadelerinden yola çıkan ekipler, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde öldürüldüğü belirlenen Kızıltan'ın cesedinin, Kartepe ilçesi Eğreltidüzü mevkisindeki ormanlık alana gömülü olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yapılan kazıda bulunan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.

Bu arada şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

İzmit'te esnaflık yapan Kızıltan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan baba Recep Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının kaybolmasının ardından birçok kez televizyon programlarına çıkıp, yetkililere yardım çağrısında bulunduklarını söyledi.

Baba Kızıltan, uzun çalışmalar sonucu oğlunun cesedinin bulunması ve şüphelilerin yakalanmasını sağlayan savcılık ve emniyet birimlerine teşekkür etti.