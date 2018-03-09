Son dakika... Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Habertürk Haber Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, Taksim Meydanı Kazancı yokuşunda iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada silah kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı. Çok sayıda silah sesi Taksim Meydanı'nda paniğe neden oldu.

Gümüşsuyu peronun bulunduğu yerde bir araçta yaralı bulunduğu bildirildi. Yaralı kişi kazancı yokuşundan çıkarılıp Taksim Meydanı'na doğru taşındı. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı.

AA'nın haberine göre, yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçanların bulunduğu belirtilen otomobil Mete Caddesi'nde durduruldu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşsuyu perona çıkan yola güvenlik şeridi çekildi. Özel harekat polisleri güvenliği sağlamak amaçlı bölgeyi abluka altına aldı.

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