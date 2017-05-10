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FIFA 67. Olağan Kongresi yarın

FIFA'nın 67. Olağan Kongresi, yarın Bahreyn'de gerçekleştirilecek

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:14:27 Güncelleme: 15:17:10

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kongre ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Manama'da düzenlenecek.

Bahrain International Exhibition&Convention Centre'da gerçekleştirilecek 67. Olağan FIFA Kongresi'nde TFF'yi UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil edecek.

Kongre, saat 09.30'da başlayacak.

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