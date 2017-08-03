Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer edebilir - Trabzonspor transfer haberleri

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Milan’da Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Arjantinli yıldızın, 3 milyon Euro’ya imza atmaya hazır olduğu belirtilirken, Fırtına’nın da 2.5 milyon Euro’luk teklifi 250 bin Euro daha artırdığı öğrenildi.