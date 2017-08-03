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Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer edebilir - Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor'dan Selçuk İnan bombası

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:13:33

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    Galatasaray’da adeta istenmeyen adam ilan edilen Selçuk İnan’ın durumunu yakından takip eden Trabzonspor, eski maestrosunu kadrosuna katmayı planlıyor.

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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Burak Yılmaz’ı renklerine katıp forvet hattındaki sorunu çözen ve taraftarlarını mest eden Trabzonspor'un, Galatasaraylı Selçuk İnan’ın da peşinde olduğu iddia edildi. 

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    Sarı-Kırmızılılar’da son dönemde gösterdiği kötü performansla taraftarların büyük tepkisini çeken tecrübeli oyuncunun ayrılmak istemesi halinde Sarı-Kırmızılı yönetimin de yıllık 3 milyon Euro’luk ücreti nedeniyle izin verebileceği öne sürüldü. 

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    Gelişmeleri yakından takip eden Trabzonspor’un Burak’ın ardından Selçuk’u da kadroya katıp 2010-11’deki zirve yarışında büyük pay sahibi olan ikiliyi yeniden bir araya getirmeyi planladıkları öğrenildi. 

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    GALATASARAYI TARAFTARLAR ‘GİTSİN’ DİYOR 

    Selçuk İnan ismi dün sosyal medyada da gündemin zirvesindeydi. Birçok Galatasaraylı taraftar, “#SelçukİnanTrabzon’a” etiketiyle yıldız ismin takımdan gönderilmesini talep ettiler. 

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