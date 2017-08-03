FUTBOL
Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer edebilir - Trabzonspor transfer haberleri
Trabzonspor'dan Selçuk İnan bombası
03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:13:33 | Güncelleme: 10:35:33
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Galatasaray’da adeta istenmeyen adam ilan edilen Selçuk İnan’ın durumunu yakından takip eden Trabzonspor, eski maestrosunu kadrosuna katmayı planlıyor.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Burak Yılmaz’ı renklerine katıp forvet hattındaki sorunu çözen ve taraftarlarını mest eden Trabzonspor'un, Galatasaraylı Selçuk İnan’ın da peşinde olduğu iddia edildi.
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Sarı-Kırmızılılar’da son dönemde gösterdiği kötü performansla taraftarların büyük tepkisini çeken tecrübeli oyuncunun ayrılmak istemesi halinde Sarı-Kırmızılı yönetimin de yıllık 3 milyon Euro’luk ücreti nedeniyle izin verebileceği öne sürüldü.
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Gelişmeleri yakından takip eden Trabzonspor’un Burak’ın ardından Selçuk’u da kadroya katıp 2010-11’deki zirve yarışında büyük pay sahibi olan ikiliyi yeniden bir araya getirmeyi planladıkları öğrenildi.
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GALATASARAYI TARAFTARLAR ‘GİTSİN’ DİYOR
Selçuk İnan ismi dün sosyal medyada da gündemin zirvesindeydi. Birçok Galatasaraylı taraftar, “#SelçukİnanTrabzon’a” etiketiyle yıldız ismin takımdan gönderilmesini talep ettiler.
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Trabzonsporlu taraftarlar ise buna karşılık olan eski futbolcularına kapılarının açık olduğunu dile getirdiler.
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SOSA'DA SONA DOĞRU
Trabzonspor'un, bir süredir peşinden koştuğu eski Beşiktaşlı Jose Ernesto Sosa’nın transferinde mutlu sona yakın olduğu ifade edildi.
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Milan’da Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Arjantinli yıldızın, 3 milyon Euro’ya imza atmaya hazır olduğu belirtilirken, Fırtına’nın da 2.5 milyon Euro’luk teklifi 250 bin Euro daha artırdığı öğrenildi.
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Bu gelişmelerin ardından iki tarafından da orta noktada buluşmaya kesin gözüyle bakıldığı, başkan Muharrem Usta’nın önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek bu transferi noktalayacağı ifade edildi.
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YUSUF GÖZ-GÖZ YOLUNDA
Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Yusuf Erdoğan’a son olarak Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe talip oldu. İzmir temsilcisinin Fırtına’ya teklifini ilettiği, son kararın başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal’da olduğu bildirildi.