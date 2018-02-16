Akçaabat İlçesinin Adacık Mahallesi'nde yaşayan Güngör Çolak'a ait ahırda bir büyükbaş hayvanın telef olması üzerine Akçaabat Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre, telef olan inekten alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi ve hayvan özel olarak hazırlanmış bir yerde yeniden gömüldü.

6 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunda söz konusu büyükbaş hayvanın şarbon bakterisi taşıdığı belirlendi.

Büyükbaş hayvanla temas kurduğu belirlenen 6 kişi Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trabzon'un Akçaabat Ağaçlı Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta önce Fatma Çakır adlı kadın şarbon virüsü taşıyan inek etinden yedeği için hayatını kaybetmişti.

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