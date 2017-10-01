TSK: Şırnak ve Diyarbakır'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde icra edilen hava destekli operasyon sonrası yapılan arazi aramalarında 5, arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist olmak üzere toplamda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ayrıca, Diyarbakır Lice'de düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyon sonrası bölgede icra edilen arazi aramasında bir adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet telsiz, 2 adet fotoğraf makinesi, 38 adet pil, bir adet tüp ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Diğer yandan, Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.