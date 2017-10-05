Turkcell ve Vodafone’un dağıtım şirketlerine açtığı davanın tutarı 300 milyon TL’yi buldu

Yargıtay’ın, “kayıp kaçak bedelinin 10 yıl geriye dönük olarak aboneye ödenmesi” yönündeki kararı “cep”ten elektrik hatlarına uzanan milyonlarca liralık davaları gündeme getirdi. Turkcell ve Vodafone’un dağıtım şirketleri aleyhine geriye yönelik 10 yıllık kayıp-kaçak bedelini faiziyle birlikte tahsil etmek için açtığı davanın tutarının 300 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor.
Elektrik dağıtım sektörü kayıp-kaçak tahsilatı konusunda açılan davaları konuşuyor. Konut abonelerinin yanı sıra büyük işletmeler de elektrik dağıtım şirketlerinden geçmiş 10 yıllık dönem için hesaplanacak kayıp-kaçak bedelini tahsil etmek için dava açıyor. Bu işletmeler arasında cep telefonu operatörleri Turkcell ve Vodafone da bulunuyor. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre söz konusu operatörler, Türkiye genelindeki baz istasyonları, tesisleri, santrallarında ve altyapılarında kullandıkları elektrik üzerinden alınan kayıpkaçak bedelini tahsil etmek amacıyla dava açtı. Kaynaklar, operatörlerin 10 yıl geriye yönelik tahsilat için girişimde bulunduklarını belirterek “300 milyon TL’ye kadar çıkan tutarlar talep ediliyor. Bu rakam, faizi de dikkate alındığında çok daha yüksek bir düzeye çıkacak” dedi.
BAKIR VE DEMİR SEKTÖRÜ DE VAR
Operatörlerin yanı sıra çok yüksek miktarda elektrik tüketen fabrikalar ve işletmeler de aynı gerekçeyle dağıtım şirketleri aleyhine dava açtı. Özellikle bakır, demirçelik sektörlerinin açtığı davanın parasal tutarının milyarlarca lirayı bulduğu belirtildi.
Türkiye’nin önde gelen bir hastanesi de dava açtı. Mahkeme, söz konusu hastaneye geriye yönelik kayıp-kaçaktan kaynaklanan 15 milyon TL’lik ödeme yapılmasına hükmetti. Dağıtım şirketi, teminat verdi. Karar, bir üst mahkemeye taşındı.
ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ AYM’DE
Hükümet, bu davaların peş peşe gelmesi üzerine geçen yıl Elektrik Piyasası Yasası’nda bir değişiklik yapmış, kayıp-kaçağı elektrik tarifesinin bir bileşeni haline getirmişti. Söz konusu yasal düzenlemede, geriye yönelik kayıp-kaçak tahsilatına ilişkin davaların önünü kesecek de bir madde eklenmişti. CHP, bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. Tazminat baskısından bunalan enerji sektörü, şimdi dört gözle AYM’den çıkacak kararı bekliyor. AYM’nin, konuyu kısa süre içinde ele alacağı belirtiliyor.
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