ÖĞRETMENİN performansına “notlama” getiren sistem 12 ilde pilot olarak başlarken, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Küresel Eğitim İzleme Raporu (Global Education Monitoring Report- GEM Raporu) Türkiye’de eğitim sistemine değil öğretmene güven olduğunu ortaya koyuyor. Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre Eğitim Reformu Girişimi (ERG), raporun Türkiye ile ilgili bölümlerini inceledi. İşte Türk eğitim sisteminden notlar:
MATEMATİK ZAYIF:
Matematik alanında minimum düzeyde becerilere sahip olan öğrenci yüzdesi ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde birçok ülkeden düşük. Güney Afrika, Fas, Kuveyt’in içinde bulunduğu bir grup ülkede 8. sınıf öğrencilerinin yarıdan azı temel matematik yeterliğine ulaşabilmiş durumda. Singapur, Kore, Hong Kong’da öğrencilerin tamamına yakını temel matematik becerilerine sahip. Türkiye’de ise bu oran yüzde 70. Yani öğrencilerin yüzde 30’u temel becerilere sahip değil.
YENİ MÜFREDAT:
Yeni müfredat üst düzey düşünme becerilerinin kullanılmasını gerektirecek, bilişsel alanın bilme basamağının üstüne çıkan kazanım ifadeleri sayıca az olduğu için yakın gelecekte de bu tablonun üzerine çıkacak değişiklik olmayacak.
KIZLARIN BAŞARISI:
Okuma becerilerinde kızların erkeklere olan üstünlüğü hemen her ülkede geçerli. Matematik okuryazarlığında cinsiyetler arası başarı ülkelere göre farklılaşıyor. Türkiye’de hem 4 hem de 8. sınıflar düzeyinde matematik alanındaki başarı farkı kızlar lehine.
ENGELLİLER:
Türkiye’de engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu, seçilmiş 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran.
ÖZERKLİK DÜŞÜYOR:
Türkiye, öğretmenlerin ders içeriğine karar vermede en az söz sahibi olduğu ülkelerden. Öğretmen özerkliği 2006’dan 2015’e dek giderek azalmış. Türkiye’de öğretmenlerin derslerin içeriğine karar verebildiği okulların oranı yüzde 20’nin altında kalırken, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Estonya’da bu oran yüzde 100’e yakın. Analiz edilen 49 ülkenin çoğunda öğretmenlerin bu konudaki özerkliği artma eğiliminde iken Türkiye’de azalıyor.
SOĞUK SINIFLAR:
Fiziksel altyapı sorunları dezavantajlı öğrencilerin öğrenim gördüğü okulları daha olumsuz etkiyor. Türkiye’deki ilköğretim okulu müdürlerinin yüzde 60’tan fazlası, okullarında yeterli öğretim alanı olmamasının öğretimi engellediğini belirtiyor. Müdürlerin yarıdan fazlası da okuldaki ısıtma ve soğutma sisteminin öğretimi engellediğini ifade ediyor. Türkiye, her iki konuda da değerlendirilen 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip.
ÖĞRETMENE GÜVEN:
21 ülke için yapılan değerlendirme, öğretmenlere duyulan güvenin eğitim sistemine duyulan güvenin üzerinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’de, öğretmenlere duyulan güven 10 üzerinden yaklaşık 6.5 iken eğitim sistemine duyulan güven yaklaşık 4.5.
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