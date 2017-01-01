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General Vasiliy değil, Yarbay Karl Karloviç

21 Mayıs 2017 Pazar, 00:54:59 HABERTURK.COM

  • 1 General Vasiliy değil, Yarbay Karl Karloviç
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    Ardahan’a bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan’da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu iddia edilen tabut içindeki cesedin kimliği belli oldu. 

  • 2 General Vasiliy değil, Yarbay Karl Karloviç
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    Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Kars Müzesi’nde mühürlenip koruma altına alınan subayın, Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşıldı. 

  • 3 General Vasiliy değil, Yarbay Karl Karloviç
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    Yarbay Karloviç’in, 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı’na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi. 

  • 4 General Vasiliy değil, Yarbay Karl Karloviç
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    Türk uzmanların, cesedin üzerindeki üniformadan Rus yarbayın kimliğiyle ilgiyi bazı bilgileri elde ettikleri, Rus yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda da yüzde 99 ihtimalle kimliğinin belli olduğu kaydedildi. 

  • 5 General Vasiliy değil, Yarbay Karl Karloviç
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    Yarbay Karloviç’in Rus arşivlerinde mezar yerinin, Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçtiği ifade edildi. 

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