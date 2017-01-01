General Vasiliy değil, Yarbay Karl Karloviç

Ardahan’a bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan’da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu iddia edilen tabut içindeki cesedin kimliği belli oldu.
Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Kars Müzesi’nde mühürlenip koruma altına alınan subayın, Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşıldı.
Yarbay Karloviç’in, 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı’na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi.
Türk uzmanların, cesedin üzerindeki üniformadan Rus yarbayın kimliğiyle ilgiyi bazı bilgileri elde ettikleri, Rus yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda da yüzde 99 ihtimalle kimliğinin belli olduğu kaydedildi.
Yarbay Karloviç’in Rus arşivlerinde mezar yerinin, Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçtiği ifade edildi.