Eğitim hayatı artık okulla sınırlı değil. Hem öğrenciler hem de öğretmenler teknolojiyi eğitimde daha sık kullanıyor. Habertürk Akademi, dijital eğitimde yeni bir adım olarak öğrencilerin kullanımına açıldı.

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HABERTÜRK AKADEMİ ONLİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Habertürk olarak dijital yayıncılıktaki deneyimimizin çocuklarımızın geleceğine de ışık tutmasını istedik. Online eğitimi çocuklarımızın bulunduğu her yere ulaştırmak için kolları sıvadık. Eğitim Teknolojileri alanında uzman DijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğini de alarak adeta bir okulu cep telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza getirdik. Kolay bir üyelikle nerede olursanız olun deneyimli öğretmenlerden dersleri izleyebileceksiniz. Deneme sınavlarına katılıp eksik ve başarılı yönlerinizi keşfedebilirsiniz.

10. SINIF DENEME SINAVI ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF DENEME SINAVLARI, KONU ANLATIMLARI VE SORU BANKALARI...

Biliyoruz ki sadece konulara hakim olmak sınavlar için yeterli değil. Stres ile baş etmek de çok önemli. Bunu aşmanın yolu da tekrar ve gerçek bir sınav deneyimi. Bunun için hazırladığımız deneme sınavları da sizleri bekliyor. Üstelik performans değerleme raporlarınıza göre ağırlık vermek istediğiniz alanları belirleyebilirsiniz.

8. SINIF KONU ANLATIMLARI VE SORU BANKASI İÇİN TIKLAYINIZ