250.000 SORULUK SORU BANKASI ile GELİŞİM TAKİBİ ve KİŞİYE ÖZEL DERS PLANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarıyla uyumlu 250 binden fazla soruyu sizin için bir araya getirdik. Bu soru havuzundan faydalanarak deneme sınavları hazırlayabilir, testleri çözebilirsiniz. Bu sayede eksiklerinizi tespit edip 300 saati aşan 7500’den fazla konu anlatımlı video ile en deneyimli öğretmenlere tek tıkla ulaşabilirsiniz. Böylece LGS, YKS (TYT ve AYT) sınavlarında çıkabilecek tüm soru tiplerini görmüş olursunuz. Gelişiminizi takip ederek kendi çalışma programınızı da oluşturabilirsiniz.