Çıkış Çıkış

Haydi Gençler Habertürk Akademi’ye üye olun. Habertürk, binlerce sorudan oluşan deneme sınavlarını ve konu anlatımlarını siz neredeyseniz oraya getiriyor. “Eğitim Teknolojileri” alanında uzman DijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğiyle hazırladığımız Habertürk Akademi sayesinde özel dersiniz ve deneme sorularınız telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda sizi bekliyor olacak. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, yani ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler bu benzersiz eğitim fırsatından yararlanabilecek. Üstelik 7 günlük deneme üyeliği bedava.

İşte Habertürk Akademi’nin siz öğrencilere sunduğu imkanlar. Gelin birlikte bakalım.

EĞİTİMLERİM
katkılarıyla
HABERTÜRK AKADEMİ
250.000 SORULUK SORU BANKASI ile GELİŞİM TAKİBİ ve KİŞİYE ÖZEL DERS PLANI Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarıyla uyumlu 250 binden fazla soruyu sizin için bir araya getirdik. Bu soru havuzundan faydalanarak deneme sınavları hazırlayabilir, testleri çözebilirsiniz. Bu sayede eksiklerinizi tespit edip 300 saati aşan 7500’den fazla konu anlatımlı video ile en deneyimli öğretmenlere tek tıkla ulaşabilirsiniz. Böylece LGS, YKS (TYT ve AYT) sınavlarında çıkabilecek tüm soru tiplerini görmüş olursunuz. Gelişiminizi takip ederek kendi çalışma programınızı da oluşturabilirsiniz.
katkılarıyla
HABERTÜRK AKADEMİ
DENEME SINAVLARI

Gerçek sınav deneyimi en önemli hazırlık. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara göre ders programınızı gözden geçirip planlı bir hazırlık sürecini yönetebilirsiniz. Sistem içindeki 15 deneme sınavının yanı sıra öğretmenlerin oluşturduğu deneme sınavlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca testleri çözebilir ve kendi sınavlarınızı da oluşturarak deneme sürecinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

katkılarıyla
HABERTÜRK AKADEMİ
KONU ANLATIMLARI

Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Matematik
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Türkçe
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Fizik
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Kimya
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Biyoloji
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Tarih
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Coğrafya
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Felsefe
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT Din Kültürü
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
AYT Matematik
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
AYT Türk Dili ve Edebiyatı
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Fizik
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Kimya
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Biyoloji
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Eşit Ağırlık Tarih
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Eşit Ağırlık Coğrafya
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Tarih
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Coğrafya
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Felsefe
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Matematik 8
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Fen Bilimleri 8
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Türkçe 8
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Din Kültürü 8
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Yabancı Dil 8
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Matematik 11
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Türk Dili ve Edebiyatı 11
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Fizik 11
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Kimya 11
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Biyoloji 11
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Tarih 11
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Coğrafya 11
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Felsefe 11
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Matematik 10
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Türk Dili ve Edebiyatı 10
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Fizik 10
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Kimya 10
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Biyoloji 10
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Tarih 10
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Coğrafya 10
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Felsefe 10
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
İNGİLİZCE 1
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Matematik 9
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Türk Dili ve Edebiyatı 9
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Fizik 9
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Kimya 9
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Biyoloji 9
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Tarih 9
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Coğrafya 9
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Felsefe
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
YKS Din Kültürü
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Matematik 7
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Türkçe 7
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Fen Bilimleri 7
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Sosyal Bilgiler 7
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Yabancı Dil 7
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Din Kültürü 7
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Matematik 6
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Türkçe 6
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Fen Bilimleri 6
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Sosyal Bilgiler 6
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Yabancı Dil 6
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Din Kültürü 6
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Matematik 5
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Türkçe 5
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Fen Bilimleri 5
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Sosyal Bilgiler 5
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Yabancı Dil 5
HEMEN İZLE
HABERTÜRK AKADEMİ
Din Kültürü 5
HEMEN İZLE
katkılarıyla
HABERTÜRK AKADEMİ
NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Bulunduğunuz her yerde erişeceğiniz özel dersler ve deneme sınavları ile online eğitimin sınırsız imkanlarından faydalanabilirsiniz. Cep telefonu, tablet ya da bilgisayar… Dilediğiniz cihazdan erişebileceğiniz gibi çıktısını alacağınız testlerin sonuçlarını optik okuyucu ile görebilirsiniz.

SORU HAVUZU
  • 250.000 soruluk havuzdan faydalan
  • Yüzlerce hazır testi online ya da basılı çöz
  • Kendi testini ya da denemeni oluştur ve çıktı al
GELİŞİM TAKİBİ
  • Gelişimini takip et
  • Eksik olduğun konularla ilgili videolara ulaş
  • Her sorunun benzer sorusuna ve çözümüne ulaş, eksiklerini tamamla
ERİŞEBİLİRLİLİK
  • Browser aracılığıyla istediğin cihazdan erişme imkanı
  • Mobil uygulamalarda çalışabilme özelliği
  • İster online ister kağıt çıktısı alarak soruları çöz, optik okut formu okut
katkılarıyla
HABERTÜRK AKADEMİ
YAYIN EVLERİ

HaberTürk Akademi'de yer alan soru havuzu, DijiDemi sayesinde Türkiye'nin en güçlü kitap ve test yayıncılarına ait soru bankalarından oluşur ve içeriğinde 250 binden fazla soru bulunur.

Bes Bilgi Eğitim
Bes Bilgi Eğitim
Yayın Denizi
Yayın Denizi
Son Viraj
Son Viraj
Merkez Yayınları
Merkez Yayınları
İşleyen Zeka
İşleyen Zeka
Hız ve Renk
Hız ve Renk
ENS
ENS
Beyin Takımı Yayınları
Beyin Takımı Yayınları
Bilgi Sarmal
Bilgi Sarmal
Yeni Tarz Yayınları
Yeni Tarz Yayınları
Av Yayınları
Av Yayınları
Çap Yayınları
Çap Yayınları
Full Matematik Yayınları
Full Matematik Yayınları
Hayalim O Yayınları
Hayalim O Yayınları
İlk Önce Yayınları
İlk Önce Yayınları
Mozaik Yayınları
Mozaik Yayınları
Bilgi Sarmal
Tümler Yayınları
katkılarıyla
HABERTÜRK AKADEMİ
HABERTÜRK AKADEMİ
HABERTÜRK AKADEMİ
TYT
HABERTÜRK AKADEMİ
Ücretsiz deneme sınavına katılmak için kaydol

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