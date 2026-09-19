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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçları açıklandı

        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçları açıklandı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçlarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçları açıklandı

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmenken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik yapılan yeni atama sonuçları ilan edildi."

        Açıklamada, tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin başladığı belirtildi.

        Sonuçlara "https://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #haberler
        #Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği
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