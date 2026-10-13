İletişim Başkanlığı himayesindeki yarışmada beş kategoride en başarılı projeler ödüllendirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri 2026" için başvurular alınmaya başlandı. Kamu kurumlarının bilişim teknolojileriyle geliştirdiği yenilikçi projeleri desteklemeyi ve dijital dönüşüm alanındaki başarıları görünür kılmayı amaçlayan program, bu yıl yapay zeka ve veri güvenliği odağında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın himayelerinde, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı.



Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan program kapsamında ödüller, 22 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerini… pic.twitter.com/NSILSz4FB1 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 13, 2026

BU YILIN TEMASI YAPAY ZEKA VE GÜVEN

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programın 2026 yılı ana teması "Yapay Zeka Çağında Güven, Veri ve Algı" olarak belirlendi.

Yarışmada veri egemenliği, algoritma egemenliği ve algı egemenliği olmak üzere üç temel alan ön plana çıkarılacak. Projeler yalnızca teknolojik başarılarıyla değil, vatandaşların dijital hizmetlere duyduğu güveni artırmaları ve toplumsal fayda sağlamaları açısından da değerlendirilecek.

Dezenformasyonla mücadele, bilgi doğrulama platformları, yerli ve güvenli dijital altyapılar ile Türkçe karar destek sistemleri, bu yılın öne çıkan çalışma alanları arasında bulunuyor.

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BEŞ FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımına açık olan programda, beş ayrı kategoride başarılı projeler ödüllendirilecek.

Kamudan kamuya hizmetler kategorisinde kurumlar arası veri paylaşımını ve iş birliğini geliştiren uygulamalar, kamudan özel sektöre hizmetler kategorisinde ise kamu tarafından özel sektörün dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla geliştirilen projeler değerlendirilecek.

Kamudan vatandaşa hizmetler kategorisi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran e-Devlet uygulamaları ve dijital çözümleri kapsayacak. Yenilenen projeler kategorisinde mevcut hizmetlerin yeni teknolojilerle geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi esas alınacak.

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E-belediye çözümleri kategorisinde ise yerel yönetimlerin şehir yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği dijital hizmet ve uygulamalar yarışacak.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

Türkiye Bilişim Ödülleri 2026'ya katılmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, başvurularını www.turkiyebilisimodulleri.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tamamen dijital ortamda yürütülecek başvuru süreci üç aşamadan oluşacak. Başvurular öncelikle eksiksizlik ve kategori uygunluğu bakımından incelenecek. Ön değerlendirmeyi geçen projeler, jüri üyeleri tarafından ilgili kategorilerde değerlendirilecek.

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KAZANANLAR 22 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Türkiye Bilişim Ödülleri 2026'nın ödül töreni, 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Finale kalan projelerin sahnede tanıtılacağı törende, kategorilerin kazananları salondaki katılımcıların canlı oylarıyla belirlenecek.

Program saat 17.00'de kayıt işlemleriyle başlayacak. Saat 18.30'da açılış konuşmaları yapılacak, 19.30'da finalist projelerin sunumları ve canlı oylama gerçekleştirilecek. Ödül töreni ise saat 21.00'de düzenlenecek ve program kapanışla sona erecek.