Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Eğitim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim İletişim Başkanlığı himayesindeki yarışmada beş kategoride en başarılı projeler ödüllendirilecek

        İletişim Başkanlığı himayesindeki yarışmada beş kategoride en başarılı projeler ödüllendirilecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri 2026" için başvuru süreci başladı. Yapay zeka, veri güvenliği ve dijital dönüşüm alanındaki kamu projelerinin değerlendirileceği yarışmanın kazananları, 22 Aralık'ta düzenlenecek törende canlı oylamayla belirlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 20:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bilişim Ödülleri'ne başvurular başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri 2026" için başvurular alınmaya başlandı. Kamu kurumlarının bilişim teknolojileriyle geliştirdiği yenilikçi projeleri desteklemeyi ve dijital dönüşüm alanındaki başarıları görünür kılmayı amaçlayan program, bu yıl yapay zeka ve veri güvenliği odağında gerçekleştirilecek.

        BU YILIN TEMASI YAPAY ZEKA VE GÜVEN

        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programın 2026 yılı ana teması "Yapay Zeka Çağında Güven, Veri ve Algı" olarak belirlendi.

        Yarışmada veri egemenliği, algoritma egemenliği ve algı egemenliği olmak üzere üç temel alan ön plana çıkarılacak. Projeler yalnızca teknolojik başarılarıyla değil, vatandaşların dijital hizmetlere duyduğu güveni artırmaları ve toplumsal fayda sağlamaları açısından da değerlendirilecek.

        Dezenformasyonla mücadele, bilgi doğrulama platformları, yerli ve güvenli dijital altyapılar ile Türkçe karar destek sistemleri, bu yılın öne çıkan çalışma alanları arasında bulunuyor.

        REKLAM

        BEŞ FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

        Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımına açık olan programda, beş ayrı kategoride başarılı projeler ödüllendirilecek.

        Kamudan kamuya hizmetler kategorisinde kurumlar arası veri paylaşımını ve iş birliğini geliştiren uygulamalar, kamudan özel sektöre hizmetler kategorisinde ise kamu tarafından özel sektörün dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla geliştirilen projeler değerlendirilecek.

        Kamudan vatandaşa hizmetler kategorisi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran e-Devlet uygulamaları ve dijital çözümleri kapsayacak. Yenilenen projeler kategorisinde mevcut hizmetlerin yeni teknolojilerle geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi esas alınacak.

        REKLAM

        E-belediye çözümleri kategorisinde ise yerel yönetimlerin şehir yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği dijital hizmet ve uygulamalar yarışacak.

        BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

        Türkiye Bilişim Ödülleri 2026'ya katılmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, başvurularını www.turkiyebilisimodulleri.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

        Tamamen dijital ortamda yürütülecek başvuru süreci üç aşamadan oluşacak. Başvurular öncelikle eksiksizlik ve kategori uygunluğu bakımından incelenecek. Ön değerlendirmeyi geçen projeler, jüri üyeleri tarafından ilgili kategorilerde değerlendirilecek.

        REKLAM

        KAZANANLAR 22 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

        Türkiye Bilişim Ödülleri 2026'nın ödül töreni, 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Finale kalan projelerin sahnede tanıtılacağı törende, kategorilerin kazananları salondaki katılımcıların canlı oylarıyla belirlenecek.

        Program saat 17.00'de kayıt işlemleriyle başlayacak. Saat 18.30'da açılış konuşmaları yapılacak, 19.30'da finalist projelerin sunumları ve canlı oylama gerçekleştirilecek. Ödül töreni ise saat 21.00'de düzenlenecek ve program kapanışla sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi