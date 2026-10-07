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        Haberler Gündem Eğitim 2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

        2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 06:53 Güncelleme:
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        2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

        ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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