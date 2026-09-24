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        Haberler Gündem Eğitim Şanlıurfa’da deprem! Eğitime 1 gün ara verildi

        Şanlıurfa’da deprem! Eğitime 1 gün ara verildi

        Şanlıurfa Pınarbaşı'nda meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da deprem! Eğitime 1 gün ara verildi

        Şanlıurfa’da saat 10.40’ta 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.

        Şanlıurfa Valiliği tedbir amacıyla il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir."

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