Okul güvenliği protokolü imzalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni’nde bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Bakan Çiftçi, bu yıl 31 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirterek, söz konusu personelin okul giriş ve çıkışlarını denetleyeceğini, bahçelerde güvenliği sağlayacağını ve ilgisiz kişilerin okullara girişini engelleyeceğini belirtti.

BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECEDEN RİSKLİ OKULLARDA POLİSLER GÖREV YAPACAK

Bakan Çiftçi, okulların risk derecelerine göre sınıflandırıldığını belirterek, birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polislerin sürekli görev yaptığını, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin okul yönetimleriyle koordineli çalıştığını ifade etti.

Çiftçi, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerinin okul çevrelerinde denetimlerini sürdüreceğini ifade ederek, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin bulunabileceği diğer alanların düzenli aralıklarla kontrol edileceğini de dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de törende yaptığı konuşmada, okul güvenliğinin yalnızca fiziki tedbirlerden ibaret görülmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çalışmalarını güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi anlayışıyla yürüttüklerini ifade ederen Bakan Tekin, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim almasının temel önceliklerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Tekin, "Devletin bütün birimleri tüm tedbirleri aldı, okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi için tedbirlerimizi oluşturduk" dedi.

Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

Odağımıza iyi insan modeli koyarak bir başlangıç yaptık. Temel insan hakları konusunda bilgisi olmayan bireylerin, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal edeceği muhakkak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini ilan ederken bu hususların altını çizmiştik. Yapacağımız şey çocuklarımıza iyi ve kötüğü ayırt edecek bilinci öğretmek. Herhangi bir ders işlerken dahi çocuklarımızın içinde yaşadığı toplumun huzurunu bozacak davranışlardan uzak durması için bu adımları müfredatımıza ekledik.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında dokuz farklı okuryazarlık tanımladık. Bunlardan biri dijital okuryazarlık. İkinci başlığımız okul içinde aldığımız bazı tedbirler var;

2023 yılında gönüllü olarak başlatılan Veli Randevu Sistemi bu yıl zorunlu hale getirildi.

Dünyada bu uygulamayı yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Öğrencilerin eğitim öğretim binalarında cep telefonu kullanımına ilişkin 2023 yılında başlatılan uygulama sürüyor.

Serbest kıyafet sonlandırıldı. Böylece okula dışarıdan kimlerin girdiğinin ve kimin hangi öğrenci ya da personelle görüşeceğinin takip edilmesi amaçlanacak. Bu yaz öğretmenler için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası.

Bu yazki genelgede atıfta bulunduğumuz okulda şiddet kapsımındaki genelgemiz bu anlamda önemli bir husustu.

Veli takip sistemi de önemli tedbirlerden bir tanesi. Devamsızlık ve sınıf tekrarı gibi konular da rehberlik çalışmalarıyla yakından takip edilecek.