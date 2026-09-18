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        Üniversitelerde ilk ders 'Terörsüz Türkiye' olacak

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde 'Terörsüz Türkiye' hedefinin işlenmesini istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Üniversitelerde ilk ders 'Terörsüz Türkiye' olacak

        Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi.

        Yazıda, üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edilerek, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması; bu kapsamda akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi istendi.

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        Üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde 'Terörsüz Türkiye' hedefinin işlenmesinin öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasına, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacağı vurgulandı. Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

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        #Terörsüz Türkiye
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        #haberler
        #Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar
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