Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Eğitim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Ahmet'in başarısı taşımalı eğitimden Hacettepe Tıp'a uzandı

        Ahmet'in başarısı taşımalı eğitimden Hacettepe Tıp'a uzandı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT Türkiye 142'ncisi, sayısal alanda Türkiye 636'ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Deniz'i Bakanlıkta kabul etti. Eğitim hayatı ve hekimlik hedefi üzerine genç öğrenciyle sohbet eden Ersoy, "Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başarısı taşımalı eğitimden Hacettepe Tıp'a uzandı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Akseki ilçesinde orman işçisi olarak çalışan bir ailenin evladı olan 18 yaşındaki Ahmet Deniz ile bir araya geldi. Zorlu yaşam koşulları içinde eğitimini başarıyla sürdüren Deniz’i tebrik eden Ersoy, genç öğrenciye gelecek yaşamında başarılar diledi.

        AZMİ VE BAŞARISIYLA GURURLANDIRDI

        Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ersoy, “Azmiyle ve başarısıyla hepimizi gururlandıran genç hemşehrim Ahmet Deniz’i Bakanlığımızda ağırladık. Eğitim yolculuğu ve hekimlik hedefi üzerine sohbet ettik” ifadelerini kullandı.

        Deniz’in taşımalı eğitimden fen lisesine, ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine uzanan eğitim yolculuğuna değinen Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti: “Zorlu hayat koşulları içinde hedefine kararlılıkla yürüyen bu genç kardeşimi yürekten tebrik ediyor, ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ediyorum.

        REKLAM

        Yolun açık olsun Ahmet. Daha büyük başarılara imza atacağına, azmin ve kararlılığınla gençlerimize örnek olacağına yürekten inanıyorum. Bugün başarınla bizleri gururlandırdığın gibi, yarın da hekim olarak pek çok insana umut olmanı diliyorum.”

        HEKİMLİK HEDEFİ ÜZERİNE SAMİMİ SOHBET

        Görüşmede Deniz’e başarma azminin kaynağını, doktor olmayı neden istediğini ve tıpta hangi alanda uzmanlaşmayı düşündüğünü soran Bakan Ersoy, genç öğrencinin gelecek hedeflerini dinledi.

        Sohbet sırasında Akseki ve İbradı bölgesinin doğal güzelliklerine de değinen Ersoy, “Bizim Akseki’nin suyundan içmen de iyi olmuş.” sözleriyle Deniz’e samimi bir şekilde seslendi.

        Genç öğrenciye duyduğu güveni dile getiren Ersoy, “Senin daha iyi şeyleri başaracağına inanıyorum. Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum” dedi.

        REKLAM

        DÖRT YIL OKUL PANSİYONUNDA KALDI

        İlkokulu Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda okuyan Ahmet Deniz, ortaokul eğitimini Antalya’nın Akseki ilçesindeki Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulunda taşımalı eğitim kapsamında tamamladı.

        2022 yılında 446,80 LGS puanıyla Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesine yerleşen Deniz, lise öğrenimi boyunca dört yıl okul pansiyonunda kaldı.

        Ailesi Akseki’de orman kesim işlerinde çalışarak geçimini sağlayan Deniz, 2026 YKS’de TYT Türkiye 142’ncisi, sayısal alanda Türkiye 636’ncısı oldu. Elde ettiği derecelerle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin İngilizce programını kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis