Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi başvuruları başladı

Bakan Aşkın Bak, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

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Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin burs/kredi başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve X destek hesabı @KYK_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.