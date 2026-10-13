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        Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi başvuruları başladı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi başvuruları başladı

        Bakan Aşkın Bak, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

        Burs/kredi başvuruları, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

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        Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin burs/kredi başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.

        Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve X destek hesabı @KYK_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.

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        #Gençlik ve Spor Bakanlığı
        #KYK
        #KYK burs
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