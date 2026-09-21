Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Eğitim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Öğretmen-veli görüşmeleri için telefonla randevu alınabilecek

        Öğretmen-veli görüşmeleri için telefonla randevu alınabilecek

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Okul Randevu Sistemi" ile velilere, MEB İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öğretmen-veli görüşmeleri için telefonla randevu

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, velilerin, öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri, okul yönetimi ve eğitimcilerle daha etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla "Okul Randevu Sistemi" hayata geçirildi.

        Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülüyor. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor.

        Uygulama kapsamında veliler, okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu değerlendirmek, gelişimsel durumları hakkında bilgi edinmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak, talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme randevusu oluşturabiliyor.​​​​​​​

        REKLAM

        RANDEVU SONUCU SMS VEYA E-POSTA İLE BİLDİRİLİYOR

        Bu kapsamda veliler için Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dahil edildi. MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimiyle veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor.

        MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular, ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

        Öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan Okul Randevu Sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

        REKLAM

        Bu doğrultuda veliler "okulrandevu.meb.gov.tr" internet adresinin yanı sıra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve MEBİM 444 0 632 numaralı telefon hattı olmak üzere farklı kanallar üzerinden randevu sürecini başlatabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #Okul Randevu Sistemi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber
        Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Kadeş Barış Antlaşması'nın yeni parçası bulundu!
        Kadeş Barış Antlaşması'nın yeni parçası bulundu!
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Almanya'da kritik seçim gecesi