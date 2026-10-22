YÖK'ün Bilim Kafe projesi Altın Pusula'dan ödülle döndü

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisleri ve bu ofislerin uygulamalarından biri olan Bilim Kafe etkinlikleri, bilimi üniversite kampüslerinin dışına taşıyarak vatandaşların gündelik yaşamıyla buluşturdu.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen 24. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri töreninde YÖK, "Bilim Kafe/Bilim Bağda Bahçede, Tarlada Madende, Vapurda Trende. Artık Bilim Her Yerde" başlıklı projesiyle Kamu Kuruluşları Kategorisi'nde birincilik elde etti.

Ödülü YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Çiğdem Savaşçıoğlu ve ekibi aldı.

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"BİLİMİ İNSANLARIMIZLA BULUŞTURDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaşçıoğlu, 1,5 yılda Türkiye'nin dört bir yanında bilimle toplumu buluşturan güçlü bir iletişim ağı oluşturduklarını belirtti.

Bilimin hayatın içinde, toplumun her kesiminde karşılık bulması gerektiğine inandıklarını ifade eden Savaşçıoğlu, şunları kaydetti: "1,5 yılda memleketimizin dört bir yanında, köy kahvelerinden tarlalara, meydanlardan huzurevlerine kadar bilimi insanlarımızla buluşturduk. Bu yolculuğun önünü açan, vizyonuyla bizi cesaretlendiren ve Bilim İletişimi Ofislerinin kurulmasına güçlü destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a minnettarız. Aynı inanç ve heyecanla Türkiye'nin dört bir yanında emek veren üniversitelerimizin Bilim İletişimi Ofisi temsilcilerine, bilim insanlarına ve tüm ekibime şükranlarımı sunuyorum."

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Altın Pusula ödülünü yalnızca bir başarı olarak görmediklerini, bilimin toplumla buluşmasının ne kadar kıymetli olduğunun bir göstergesi olarak gördüklerinin altını çizen Savaşçıoğlu, bilim iletişiminin, kurumların birbirlerinin gücünü büyüttüğü ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.