ÖSYM, e-YDS 2026/10 İngilizce sınav sonuçlarını erişime açtı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Giriş: 26 Eylül 2026 - 19:13 Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden ulaşabilecek.
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