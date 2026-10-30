Hastanede kızını vurmak isteyen baba polisin operasyonu ile yakalandı

ADANA'da istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D., muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu öğrenip, tabancayla hastaneye giden babası M.D. (47), kızını vurmak istedi. Hastanede bir odaya saklanıp, polise direnen şüpheli gözaltına alındı. (DHA)