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        MHP lideri Bahçeli'den Türk Dili Bayramı açıklaması

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkçe'nin milletin hafızası, ortak bilinci ve müşterek duygularının taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Türkçeyi korumak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak, devlet ve millet olarak ortak sorumluluğumuzdur" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 13:20 Güncelleme:
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        Bahçeli'den Türk Dili Bayramı açıklaması

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında dilin, bir milletin kültürüne anlam, ruh ve içerik kazandıran, duygu ve düşüncelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade etti.

        İHA'daki habere göre milletlerin tarih boyunca sahip oldukları ahlakı, gelenekleri, hatıraları, yaşayış biçimlerini ve ortak değerleri büyük ölçüde dilleri aracılığıyla muhafaza ettiğini belirten Bahçeli, Türkçe'nin de milletin hafızası, ortak bilinci ve müşterek duygularının taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

        "TÜRKÇEMİZ YALNIZCA İLETİŞİM ARACI DEĞİL"

        Türkiye’nin varlığı ve geleceğinin Türkçe'nin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkçe'nin yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı olmadığını belirtti.

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        Bahçeli, Türkçe'nin milleti millet yapan, tarihten ve kültürel birikimden beslenen temel değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Yüzlerce kuşağın düşüncesini, hatırasını ve tecrübesini taşıyarak bugünlere ulaşan Türkçe, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir. Bu nedenle Türkçeyi korumak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak, devlet ve millet olarak ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

        "DİLİN ZAYIFLAMASI ÖNEMLİ BİR MESELEDİR"

        Türkçe'nin zayıflamasının ve zaman içerisinde başka diller karşısında kendi gücünü kaybetmesinin yalnızca dil alanında yaşanacak bir değişim olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, dilin zayıflamasının kültürel aidiyetin, milli şuurun ve ortak kimliğin de zedelenmesine yol açabilecek önemli bir mesele olduğunu ifade etti.

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        Bahçeli, dilin millet fertleri arasındaki aidiyet duygusunu güçlendirdiğini, ortak bir "biz" anlayışını beslediğini ve toplumsal birlikteliği perçinleyen yaşayan bir varlık olduğunu kaydetti.

        Türkçe'nin tarih boyunca milletin siyasi ve kültürel varlığının şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Bahçeli, Orhun Anıtlarından Kaşgarlı Mahmut’a, Ahmet Yesevi’den Karamanoğlu Mehmet Bey’e, Yunus Emre’den Ali Şir Nevai’ye uzanan büyük bir kültür mirasının Türkçe'nin taşıyıcılığında bugüne ulaştığını ifade etti.

        Bahçeli, "Türkçemiz; bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın ve müşterek ülkülerin güçlü bir bağlayıcısıdır. Bu nedenle Türkçenin korunması, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, geleceğimizi de güvence altına almaktır" dedi.

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        Türkçe'nin bilim, sanat, edebiyat ve düşünce dili olarak daha da güçlenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, dilin doğru, temiz ve özenli kullanılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

        Yabancı kavram ve sözcüklerin ölçüsüz biçimde Türkçeyi kuşatmasına karşı dilin kendi imkânlarının geliştirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkçe'nin zenginliğinin ortaya çıkarılması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen güçlü bir dil olarak yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

        Türkçe'nin ecdattan bırakılan bir emanet olduğunu ifade eden Bahçeli, "Onu sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmak milli bir görevdir" dedi.

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        Bahçeli, mesajının sonunda, "26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle, Türkçemizin geçmişten geleceğe uzanan güçlü ve canlı bir kültür mirası olarak yaşamasını; bilimde, sanatta, edebiyatta ve hayatın her alanında daha da güçlenmesini diliyor, 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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