İstanbul Kültür Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, 14 Eylül Pazartesi günü Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Akademisyen-Yazar Prof. Dr. h.c. (mult.) Celal Şengör, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve İKÜ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ful Akıngüç İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, üniversite yönetimi, akademik ve idari kadro ile öğrenciler katıldı.

"SORGULAYIN, ÖĞRENİN, ÜRETİN"

Törende gençlere verilen mesajların ortak noktasının; bilimsel merakı canlı tutmak, sorgulamaktan vazgeçmemek, farklı alanlardan beslenmek, yaşam boyu öğrenmek ve karşılaşılan güçlükler karşısında çözüm üretmek oluşturduğu ifade edildi.

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Prof. Dr. Celal Şengör’ün ‘Problemler çözmek içindir’ sözleriyle belirttiği yaklaşım; Rektör Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe’nin öğrencilerin çok yönlü yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik çağrısı ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver’in umut, sorumluluk ve değişim mesajıyla birleşti. İstanbul Kültür Üniversitesi, 2026-2027 Akademik Yılı’nı gençleri merak etmeye, öğrenmeye, sorgulamaya ve kendi yollarını oluşturmaya davet eden mesajlarla açtı.

"PROBLEMLER ÇÖZMEK İÇİNDİR"

Törenin davetli konuşmacısı Prof. Dr. Celal Şengör, konuşmasında gençlere bilimsel meraklarını korumaları, farklı alanlara ilgi duymaktan çekinmemeleri ve meslek yaşamlarında kendilerini belirli uzmanlık sınırları içine hapsetmemeleri çağrısında bulundu. Bilim insanının karşısına çıkan bir probleme ‘Bu benim alanım değil’ diyerek yaklaşmaması gerektiğini söyleyen Şengör; yeni bir problemle karşılaşıldığında onu anlamanın, ihtiyaç duyulan bilgiyi öğrenmenin ve çözüm üretebilmenin bilimsel düşüncenin temel unsurlarından olduğunu ifade etti.

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Bilimsel üretimde esas olanın mevcut yöntemleri yalnızca tekrar etmek değil, yeni sorular sormak, farklı disiplinlerden beslenmek ve yeni yollar geliştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Şengör, gençlere yaratıcı ve bağımsız düşünmenin önemini hatırlattı.

Başarının yalnızca unvanlar, ödüller ve akademik üyeliklerle değil, geride bırakılan eserlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Şengör, ‘Problemler çözmek içindir’ sözleriyle gençlere karşılaştıkları güçlükler karşısında yılmamaları mesajını verdi. Üniversite yıllarının merakı geliştirmek, farklı alanları keşfetmek ve kişinin kendi yolunu oluşturması açısından önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Şengör, öğrencilere yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemelerini önerdi.

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Konuşmasında üniversitenin kurucusu ve Onursal Başkanı İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç’ü de anan Şengör; Doğan Kuban, Bozkurt Güvenç ve Akıngüç ile gerçekleştirdikleri bir buluşmadan anılarını paylaşarak bu kuşağın eğitim, bilim ve yaratıcılık anlayışına değindi.

Üniversitenin kuruluş sürecinde karşılaşılan güçlükleri hatırlatan Şengör, ‘Sıkıntılar yenmek içindir’ sözleriyle öğrencilere seslendi. Fahamettin Akıngüç’ün yaratıcı düşüncesine ve eğitim anlayışına değinen Şengör, gençlere bu mirası hatırlamalarını tavsiye etti.