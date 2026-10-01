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        Haberler Gündem Eğitim MEB 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerini açıkladı

        MEB 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerini açıkladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan istatistiklere göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim alırken, toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a, derslik sayısı ise 769 bin 933'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        MEB 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerini açıkladı

        Bakanlıkça "Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026" yayımlandı. Buna göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız olmak üzere toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı.

        Bu öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

        Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 739 bin 723'ü okul öncesi eğitim, 5 milyon 408 bin 899'u ilkokul, 5 milyon 307 bin 934'ü ortaokul ve 5 milyon 247 bin 752'si ortaöğretimde yer aldı.

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        Ortaöğretimdeki 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin 3 milyon 46 bin 666'sı genel ortaöğretimde, 1 milyon 736 bin 473'ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, 464 bin 613'ü de Anadolu imam hatip liselerinde eğitim aldı.

        ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 200 BİNİ AŞTI

        2025-2026 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 1 milyon 170 bin 320 oldu. Bu sayıya yaygın eğitim kurumlarında ve diğer birimlerde çalışan 41 bin 479 öğretmen de eklendiğinde toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı.

        Bu öğretmenlerin 1 milyon 67 bin 218'i resmi okullarda/kurumlarda, 144 bin 581'i özel okullarda/kurumlarda görev yaptı.

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        DERSLİK SAYISI 16 BİNDEN FAZLA ARTTI

        Örgün eğitimde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 914'ü resmi okul, 15 bin 94'ü özel okul ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 75 bin 12 okul hizmet verdi. Bu okulların 18 bin 636'sı okul öncesi eğitim, 25 bini ilkokul, 18 bin 977'si ortaokul ve 12 bin 399'u da ortaöğretim kademesinde yer aldı.

        Resmi okullarda 631 bin 736, özel okullarda 138 bin 197 olmak üzere örgün eğitimde toplam 769 bin 933 derslik kullanıldı.

        EĞİTİM ORTAMLARININ NİTELİĞİNDE İYİLEŞMELER SÜRDÜ

        Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17 olarak gerçekleşti. Bu sayı ortaokullarda 13, ortaöğretimde 12 oldu. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokulda 19, ortaokulda 25, ortaöğretimde 21 olarak gerçekleşti.

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        İstatistiklere göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullaşma oranları 5 yaşta yüzde 84,14, ilkokul yaş grubunda (6-9 yaş) yüzde 98,46, ortaokul yaş grubunda (10-13 yaş) yüzde 98,16 olarak gerçekleşti. Ortaöğretim yaş grubunda (14-17 yaş) ise yüzde 87,09'a yükseldi.

        Bu verilere ve yakın zamanda yayımlanan "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporuna göre, Türkiye 6-14 yaş grubunda çağ nüfusunun tamamına yakınını içeren okullaşma oranıyla OECD ortalamasıyla benzerlik gösteriyor.

        MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN PAYI ARTTI

        İstatistiklere göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ile 2025-2026 eğitim öğretim yılı karşılaştırıldığında örgün ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitimin payı yüzde 37,56'dan yüzde 39,51'e yükseldi.

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        Aynı dönemde mesleki açık öğretim dahil mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci sayısı ise 1 milyon 681 bin 100'den 1 milyon 736 bin 473'e çıktı.

        Burs alan öğrenci sayısı 2025-2026 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre artış göstererek 345 bin 112'ye ulaştı. İlk ve ortaöğretimde taşıma yoluyla eğitime erişim hizmetinden faydalanan toplam öğrenci sayısı 765 bin 728 olurken bu sayı, özel eğitimde 136 bin 12'den 150 bin 405'e yükseldi.

        Ayrıca 2 bin 852 pansiyonda yaklaşık yarım milyon öğrenciye barınma imkanı sunulması, MEB'in eğitimde kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarının somut göstergeleri arasında yer aldı.

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        #MEB
        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #haberler
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